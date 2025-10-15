Córdoba acoge el ‘roadshow’ Estadio Movistar LALIGA

La tienda Movistar ubicada en la calle Conde de Gondomar esquina Plaza de las Tendillas acoge Estadio Movistar LALIGA, un roadshow único y gratuito que fusiona fútbol y tecnología. Estadio Movistar LALIGA ha elegido Córdoba como primera parada de la gira, que será inaugurada por los futbolistas del Córdoba CF, Isma Ruiz y Kevin Medina, este jueves 16 de octubre a las 17.30 horas y firmarán autógrafos a los aficionados durante una hora. Además, habrá regalos y sorteos para todos los asistentes. Durante toda esta semana, todas aquellas personas que se acerquen a una de las tiendas Movistar adheridas a la promoción podrán conseguir un mini balón oficial de LALIGA hasta fin de existencias, así como conocer la mejor oferta futbolera del momento.

Con más de 40.000 asistentes en la temporada anterior y 250.000 en sus tres ediciones ya realizadas, Estadio Movistar LALIGA consolida las tiendas Movistar como un espacio innovador y único para vivir la pasión del fútbol más allá de los estadios, gracias a una gira territorial que el año pasado reunió a leyendas como Carles Puyol y Aritz Aduriz.