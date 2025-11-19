Telefónica convierte Jaén en centro de la innovación digital con InnovaTE 2025

Telefónica presenta hoy miércoles, 19 de noviembre, InnovaTE Jaén 2025, un escaparate tecnológico donde ciudadanos y empresas podrán conocer e interactuar de forma gratuita con las soluciones digitales más avanzadas aplicadas al turismo, la salud, la educación, la conectividad, la industria y la sostenibilidad. Además, mostrarán las soluciones de hiper conectividad que harán posibles esas aplicaciones que cambiarán la vida de las personas.

El acto de apertura cuenta con la participación del alcalde de Jaén, Julio Millán, y del director del Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia. La muestra gratuita estará ubicada en la sala de exposiciones del Edificio Moneo, desde hoy hasta este vierne, día 21 de noviembre, y permanecerá abierta al público el miércoles, de 15:30 horas a 19:30 horas; el jueves, de 09:30 a 19:30 horas y el viernes, de 09:30 a 18:30 horas, ininterrumpidamente.

InnovaTE 2025 ofrece la oportunidad de conocer de primera mano, durante aproximadamente una hora de recorrido, más de cuarenta soluciones a problemas reales basadas en tecnologías punteras como el 5G, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Big Data, Realidad Aumentada, Edge Computing y servicios Cloud, entre otras. Traductores Inteligentes, gemelos digitales, Asistentes de empleo digital, drones autónomos, guantes de trabajo con escáner logístico o gafas de realidad virtual muestran cómo la tecnología puede ayudar a las personas, mejorando su calidad de vida.

En este contexto, mañana jueves 20 de noviembre, a las 16.00 horas, Telefónica va a ofrecer una charla para jóvenes, informal y participativa, donde preguntar e interactuar sobre el negocio de los videojuegos. Fernando Piquer, director de estrategia del equipo MovistarKoi, versará sobre “eSports, un fenómeno global en constante crecimiento”. La charla es gratuita aunque con aforo limitado y requiere inscripción en TE_Acciones_Institucionales@telefonica.com.