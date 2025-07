Amazon consolida su crecimiento en el segundo trimestre gracias a la IA, el consumo online y el empuje de la nube

La IA se ha convertido en el eje transversal de la estrategia de Amazon. El segundo trimestre de 2025 ha sido testigo del despliegue de soluciones basadas en IA en todas las áreas del grupo, desde la logística y el comercio electrónico hasta el desarrollo de software y la atención al cliente.

Uno de los avances más llamativos ha sido la expansión de DeepFleet, un modelo que coordina los movimientos de más de un millón de robots en los centros logísticos de Amazon. Según la compañía, ha mejorado un 10% la eficiencia de desplazamiento interno y reducido cuellos de botella en almacenes. Además, Amazon ha presentado Vulcan, su primer robot con capacidad de ver y tocar, capaz de moverse en entornos desordenados como lo haría una persona.

En el ámbito del desarrollo, la compañía lanzó Kiro, un entorno de programación basado en agentes inteligentes que acelera la escritura de código, y Nova Act, que permite a los usuarios crear agentes que interactúan automáticamente con sitios web. También mejoró la personalización de sus modelos y amplió el soporte en varios idiomas, incluido el español.

La IA no solo está mejorando la eficiencia interna: Amazon la está incorporando a la experiencia del cliente con funciones como Hear the highlights, que transforma reseñas de productos en clips de audio, o Enhance My Listing, que ayuda a vendedores a mantener actualizadas sus páginas.