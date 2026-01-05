CES 2026 | LG presenta CLOiD, el robot que define la nueva era del hogar inteligente

LG Electronics ha dado en el CES 2026 un paso decisivo hacia su concepto de Zero Labor Home (un hogar con cero trabajo) con la presentación de LG CLOiD, un robot doméstico dotado de inteligencia artificial y capacidades físicas avanzadas capaz de realizar tareas del hogar de forma autónoma.

La compañía lo ha convertido en el eje de su presencia en la feria, utilizándolo como ejemplo tangible de su estrategia AI in Action, una visión que aspira a que la inteligencia artificial deje de ser una herramienta pasiva para convertirse en un agente que actúa, anticipa y gestiona el entorno del usuario.

Un robot diseñado para trabajar en el hogar real

LG CLOiD ha sido mostrado en funcionamiento en distintos escenarios domésticos, desde la cocina hasta la lavandería. El robot es capaz de recoger alimentos del frigorífico, preparar desayunos, iniciar ciclos de lavado, doblar ropa o colocar objetos, demostrando un nivel de autonomía poco habitual en robots de consumo.

Su diseño combina un torso articulado con dos brazos de siete grados de libertad, manos con cinco dedos independientes y una base móvil con navegación autónoma. Esta configuración le permite manipular objetos con precisión y desplazarse con estabilidad incluso en presencia de niños o mascotas, gracias a un centro de gravedad bajo y a tecnologías derivadas de los robots de limpieza de LG.

Robot LG CLOiD

La cabeza del robot actúa como hub de IA móvil, integrando cámaras, sensores, un sistema de voz generativa y un chipset dedicado que le permite comunicarse, interpretar el entorno y coordinarse con el ecosistema ThinQ y ThinQ ON. A nivel de software, CLOiD combina un Vision Language Model (VLM) para comprender imágenes y un Vision Language Action (VLA) que traduce esa comprensión en acciones físicas.

La expresión física de la estrategia AI in Action

La presentación de CLOiD se enmarca en la hoja de ruta que LG ha expuesto en su evento anual LG World Premiere, celebrado en la víspera del CES. Bajo el lema “Innovation in tune with you”, la compañía ha detallado cómo su enfoque de Affectionate Intelligence (inteligencia afectiva) ha evolucionado hacia una IA orientada a la acción, capaz de orquestar dispositivos, espacios y servicios.

El CEO de LG, Lyu Jae-cheol, planteó una pregunta que resume esta ambición: “¿Y si la IA pudiera salir de la pantalla y empezar a trabajar por nosotros en la vida real?”. Según explicó, la estrategia de la compañía se apoya en tres pilares: excelencia en dispositivos, basada en tecnologías propias; un ecosistema conectado y coherente, que integra hogar, movilidad y espacios comerciales; y la expansión de soluciones impulsadas por IA más allá del entorno doméstico.

CLOiD es, en palabras de LG, la materialización física de esta filosofía: un agente capaz de aprender rutinas, anticipar necesidades y actuar de forma autónoma para reducir tanto la carga física como la mental del usuario.

Presentación de LG en el CES 2026

Más allá del robot: televisores, electrodomésticos y movilidad inteligente

Aunque CLOiD acaparó la atención, LG también presentó innovaciones clave en otras categorías. Entre ellas destacan:

LG OLED evo W6 Wallpaper TV: un televisor ultrafino de 9 mm con tecnología True Wireless y mejoras en brillo y color.

un televisor ultrafino de 9 mm con tecnología True Wireless y mejoras en brillo y color. LG Signature Refrigerator: frigorifico capaz de comprender lenguaje conversacional y recomendar modos de conservación.

frigorifico capaz de comprender lenguaje conversacional y recomendar modos de conservación. Signature Oven Range: horno que identifica ingredientes y sugiere recetas mediante Gourmet AI.

La compañía también mostró avances en vehículos definidos por software, sistemas de climatización para centros de datos de IA y soluciones comerciales basadas en su plataforma multimodal.

Hacia un ecosistema de robots y electrodomésticos autónomos

LG confirmó que CLOiD es solo el primer paso de una familia de robots y electrodomésticos robotizados. La compañía también presentó LG Actuator AXIUM, su nueva línea de actuadores de alto rendimiento, un componente clave para el desarrollo de robots avanzados.

El objetivo final es un hogar donde robots y electrodomésticos actúen como un único sistema inteligente, gestionando tareas cotidianas sin intervención humana. Una visión que LG resume en una frase: “Devolver a las personas su recurso más valioso: el tiempo”.