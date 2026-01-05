CES 2026 | Samsung convierte la inteligencia artificial en compañera de vida: de la cocina al salón, pasando por la salud

Samsung Electronics ha aterrizado en el CES 2026 con una promesa ambiciosa: que la inteligencia artificial deje de ser una tecnología aislada en algunos dispositivos para convertirse en el hilo invisible que conecta toda nuestra vida doméstica.

Bajo el lema "Tu compañero para la vida con IA", la compañía surcoreana presentó en el evento The First Look del Wynn Las Vegas un ecosistema donde el móvil, la televisión, la lavadora y hasta el frigorífico hablan el mismo idioma digital.

"Samsung está creando una experiencia más integrada y personalizada en dispositivos móviles, pantallas, electrodomésticos y otros servicios", explicó TM Roh, vicepresidente y CEO de la división Device eXperience (DX), que dejó claro que la apuesta de la empresa va más allá de añadir funciones inteligentes aquí y allá.

"Gracias a nuestro ecosistema global conectado y a la aplicación de la inteligencia artificial en todas nuestras categorías de producto, Samsung está liderando el camino para ofrecer experiencias cotidianas más significativas con la inteligencia artificial", añadió.

Televisores que piensan y recomiendan

La estrella indiscutible del apartado de entretenimiento fue el Micro RGB de 130 pulgadas, una pantalla monumental que incorpora una fuente de luz RGB microscópica y el motor Micro RGB AI Engine Pro, pensado para un control milimétrico del color. Su diseño, bautizado como Timeless Frame, busca que el marco desaparezca de la vista para que solo importe la imagen.

Pero la gran novedad conceptual llegó con Vision AI Companion (VAC), un sistema que convierte la televisión en algo más que una pantalla.

VAC utiliza IA para sugerir contenidos, recetas o música según el momento del día y los hábitos del usuario, y puede interactuar con otros dispositivos del hogar. ¿El resultado? Puedes enviar una receta directamente desde la tele a tu frigorífico conectado o al nuevo dispositivo móvil The Movingstyle, diseñado precisamente para moverse de una habitación a otra.

SW Yong, presidente del negocio de Visual Display, y Sukhmani Mohta, director de Marketing de la división en Estados Unidos, también presentaron el televisor OLED S95H ultradelgado y el proyector portátil The Freestyle+, compatible con VAC y capaz de proyectar incluso en superficies irregulares como una pared con textura.

Audio y gaming

En el frente del audio, Samsung amplió su catálogo con los altavoces WiFi Music Studio 5 y Music Studio 7, desarrollados junto al diseñador Erwan Bouroullec, mientras que toda la gama de televisores de 2026 incorporará HDR10+ Advanced, con mejoras en brillo, optimización por tipo de contenido y mapeo de tonos por zonas. También llega Eclipsa Audio, el nuevo sistema de sonido espacial de la marca.

Los jugadores tampoco se quedan fuera: Samsung presentó cinco nuevos monitores Odyssey, con el Odyssey G9 6K 3D como buque insignia, además de los modelos Odyssey G6 y G8.

Y como guinda, el sistema operativo Tizen recibirá actualizaciones durante siete años, una estrategia clara para alargar la vida útil de los dispositivos y reducir la obsolescencia programada.

Un frigorífico que sabe qué vas a cenar antes que tú

Si hay un electrodoméstico que ejemplifica la visión de Samsung, es el Family Hub. Este frigorífico conectado ahora integra AI Vision con Google Gemini, lo que multiplica su capacidad para reconocer alimentos y gestionar el inventario de la cocina.

Cheolgi Kim, vicepresidente ejecutivo de la división de electrodomésticos digitales, destacó que SmartThings ya cuenta con más de 430 millones de usuarios, una base de datos enorme que permite entrenar a la IA con patrones de uso reales.

Las nuevas funciones del Family Hub suenan a ciencia ficción, pero ya están aquí. "¿Qué hay hoy para comer?" sugiere recetas según lo que tengas en la nevera. Video to Recipe convierte cualquier vídeo de cocina en instrucciones paso a paso. FoodNote elabora un informe semanal sobre tus hábitos de consumo y te avisa de qué productos necesitas reponer. Voice ID reconoce quién habla con el frigorífico para personalizar la información que muestra en pantalla.

En el área de lavado, la Bespoke AI Laundry Combo fusiona lavadora y secadora en un solo aparato, mientras que el Bespoke AI AirDresser incorpora la función Auto Wrinkle Care, que utiliza aire y vapor para alisar las prendas sin necesidad de planchar.

El robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra lleva un procesador Qualcomm Dragonwing y un sensor estéreo 3D que le permite distinguir entre diferentes tipos de líquidos derramados. Su cámara también funciona como sistema de vigilancia doméstica y acepta comandos de voz gracias a una versión mejorada de Bixby.

Además, Samsung anunció una alianza con Hartford Steam Boiler (HSB) para ofrecer descuentos en seguros del hogar a quienes conecten sus electrodomésticos inteligentes a SmartThings. Tras una prueba piloto en Estados Unidos en 2025, la iniciativa se extenderá a más estados y mercados internacionales.

De los datos a la prevención: la salud como siguiente frontera

Quizá lo más ambicioso de la propuesta de Samsung se encuentra en el terreno de la salud digital.

Praveen Raja, vicepresidente y director de Salud Digital de Samsung Research America, explicó que la compañía quiere pasar de un modelo sanitario reactivo, donde acudes al médico cuando ya estás enfermo, a uno preventivo basado en la monitorización constante.

El nuevo Samsung Health Assistant reunirá información de teléfonos, wearables, electrodomésticos y dispositivos de terceros, incluidos parches de monitorización continua de glucosa (CGM).

Con todos esos datos, el asistente podrá sugerir recetas adaptadas no solo a lo que tienes en el frigorífico, sino también a tu nivel de glucosa y tu historial alimentario. Si detecta patrones anómalos, te derivará a programas médicos a través de la plataforma Xealth.

Samsung también trabaja en la detección temprana de demencia mediante el análisis de movilidad, habla e interacción registrados por dispositivos portátiles, un campo donde la IA podría marcar una diferencia significativa en el diagnóstico precoz.

Privacidad

Toda esta recopilación masiva de datos plantea, inevitablemente, preguntas sobre privacidad. La compañía asegura que la seguridad se apoya en Samsung Knox y Knox Matrix, sistemas que se actualizan constantemente para hacer frente a los riesgos específicos que plantean los modelos de inteligencia artificial.

Una apuesta total por la integración

En resumen, Samsung no ha llegado a CES 2026 a presentar productos aislados, sino un ecosistema donde cada dispositivo aporta datos y funcionalidades al conjunto.

La inteligencia artificial deja de ser un gancho publicitario para convertirse en el pegamento que une experiencias cotidianas: desde elegir una serie en la tele hasta controlar tu nivel de azúcar en sangre pasando por saber si te queda leche en la nevera.

Samsung ha dibujado, en definitiva, una hoja de ruta donde la IA no es el futuro, sino el presente de nuestros hogares.