Samsung presenta el Galaxy Z TriFold, su primer smartphone plegable de triple pantalla

Samsung Electronics ha anunciado el lanzamiento de su primer smartphone triple plegable, el Galaxy Z TriFold, que incorpora un sistema de doble plegado para mostrar una pantalla de 10 pulgadas y busca combinar portabilidad con un espacio de trabajo ampliado para tareas de productividad y consumo multimedia.

El dispositivo, que marca la entrada de la compañía surcoreana en el segmento de smartphones multiplegables, supone la culminación de una década de desarrollo en tecnología plegable por parte de Samsung, que lanzó su primer smartphone con pantalla flexible, el Galaxy Fold, en 2019. Desde entonces, la compañía ha comercializado sucesivas generaciones de dispositivos plegables en dos formatos: tipo libro (serie Z Fold) y tipo concha (serie Z Flip).

Samsung Galaxy Z TriFold

Características técnicas principales

El Galaxy Z TriFold tiene un grosor de 3,9 milímetros en su zona más delgada e instala una versión personalizada del procesador Snapdragon 8 Elite para los dispositivos Galaxy.

El apartado fotográfico está encabezado por una cámara principal de 200 megapíxeles, especificación que Samsung ha empleado en sus modelos insignia de la serie Galaxy S Ultra.

El sistema de batería emplea tres celdas de 5.600 mAh, distribuidas entre los tres paneles del terminal para equilibrar el peso y optimizar la gestión térmica. Samsung señala que se trata de la mayor capacidad de batería integrada hasta ahora en sus dispositivos plegables. Admite carga rápida de 45 W.

La pantalla principal, de tecnología Dynamic 2X Amoled, alcanza un brillo máximo de 1.600 nits, mientras que la pantalla exterior llega hasta los 2.600 nits.

Ambas operan con una frecuencia de actualización de hasta 120 hercios, lo que permite una mayor fluidez en animaciones y desplazamientos. La compañía ha desarrollado la función Vision Booster, que ajusta automáticamente el color y el contraste según las condiciones de iluminación ambiental.

Samsung Galaxy Z TriFold

Cuando está completamente desplegado, el dispositivo ofrece una superficie de visualización equivalente a la de un tablet compacto. Samsung indica que la pantalla funciona como tres smartphones de 6,5 pulgadas dispuestos uno junto a otro, permitiendo trabajar con múltiples aplicaciones de forma simultánea sin necesidad de reducir significativamente el tamaño de cada ventana.

Sistema de bisagras y diseño estructural

El mecanismo de plegado es uno de los principales desafíos técnicos del dispositivo. El Galaxy Z TriFold emplea dos bisagras de distinto tamaño que funcionan de manera coordinada mediante una estructura de doble carril.

Este sistema, denominado Armor FlexHinge, ha sido adaptado específicamente para las exigencias de un diseño multiplegable, donde las variaciones de peso y la distribución de componentes internos difieren entre los tres paneles.

Las bisagras permiten que los paneles de la pantalla encajen con un espacio mínimo entre ellos cuando el dispositivo está cerrado, lo que contribuye a reducir el grosor total del terminal plegado.

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung ha incorporado un sistema de alertas que avisa al usuario mediante vibraciones y notificaciones en pantalla si detecta un plegado incorrecto, una medida preventiva para evitar daños en el mecanismo o en la pantalla flexible.

La carcasa de las bisagras está fabricada en titanio y el marco del dispositivo utiliza Advanced Armor Aluminum, una aleación de aluminio de alta resistencia que añade rigidez sin incrementar sustancialmente el grosor.

El panel trasero emplea un polímero reforzado con fibra de vidrio cerámica, diseñado para mantener un perfil delgado mientras ofrece resistencia a grietas. La pantalla plegable incorpora una capa protectora adicional sobre la capa que absorbe impactos, diseñada específicamente para un mecanismo de doble plegado.

Funcionalidades de software y productividad

El Galaxy Z TriFold permite ejecutar tres aplicaciones simultáneamente en formato vertical o ajustar el tamaño de ventanas múltiples para priorizar determinadas aplicaciones.

El sistema operativo ha sido adaptado para aprovechar el espacio adicional de la pantalla desplegada, con una barra de tareas situada en la parte inferior derecha que muestra las aplicaciones utilizadas recientemente y permite recuperar configuraciones de múltiples ventanas con un solo toque.

Aplicaciones del sistema como Mis archivos y Samsung Health han sido optimizadas para ofrecer una visualización adaptada a pantallas grandes, permitiendo acceder a más información sin necesidad de desplazarse por menús o listas extensas.

Samsung DeX

El dispositivo es el primero de Samsung que incorpora Samsung DeX de forma independiente, sin necesidad de accesorios externos ni conexión a un monitor. Samsung DeX es una interfaz de escritorio que transforma la experiencia de uso del smartphone en un entorno similar al de un ordenador personal, con ventanas redimensionables y gestión multitarea avanzada.

En el Galaxy Z TriFold, DeX permite crear hasta cuatro espacios de trabajo virtuales, cada uno capaz de ejecutar cinco aplicaciones al mismo tiempo. Los usuarios pueden alternar entre estos espacios de trabajo para separar tareas profesionales de actividades personales o de ocio.

El sistema DeX también admite conexión a un monitor externo en modo extendido, permitiendo arrastrar aplicaciones entre la pantalla del dispositivo y el monitor. Es compatible con ratón y teclado Bluetooth para configurar un entorno de trabajo portátil.

Inteligencia artificial

El terminal integra las funcionalidades de Galaxy AI, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial que Samsung ha desarrollado para sus dispositivos móviles.

Entre estas herramientas se incluyen Asistente fotográfico, que incorpora funciones como Edición generativa para modificar elementos de fotografías, y Boceto a imagen, que convierte trazos simples en ilustraciones mediante inteligencia artificial generativa.

El Asistente de navegación, integrado en el navegador Samsung Internet, puede proporcionar resúmenes automáticos de páginas web o traducciones instantáneas.

En la pantalla grande del Galaxy Z TriFold, estas funciones permiten comparar el resultado de ediciones fotográficas en paralelo o visualizar traducciones junto al texto original sin necesidad de alternar entre ventanas.

El dispositivo incorpora Gemini Live, el asistente de inteligencia artificial conversacional de Google, optimizado para aprovechar la pantalla grande. Esta versión incluye capacidades multimodales que permiten al asistente analizar lo que el usuario visualiza en pantalla o captura con la cámara, ofreciendo respuestas contextuales. Los usuarios pueden compartir la visualización de pantalla o la imagen de la cámara con Gemini Live para obtener información o asistencia en tiempo real sobre lo que están viendo.

Multimedia y experiencia de visualización

El formato del Galaxy Z TriFold, con su pantalla de 10 pulgadas, está diseñado también para el consumo de contenido multimedia. Samsung destaca que las líneas de plegado son mínimamente perceptibles durante la visualización de vídeos o imágenes.

Además, aplicaciones como YouTube han sido optimizadas para permitir ver vídeos y leer comentarios simultáneamente en la pantalla desplegada, aprovechando el espacio adicional.

Una vez cerrado, el dispositivo mantiene un perfil delgado que facilita su transporte.

Contexto de mercado y posicionamiento

TM Roh, presidente de la división Device eXperience de Samsung Electronics, ha afirmado que el Galaxy Z TriFold "resuelve uno de los retos más antiguos de la industria móvil: ofrecer el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento superior y productividad".

La compañía destaca su década de experiencia en el desarrollo de dispositivos plegables como base para este lanzamiento.

El mercado de smartphones plegables ha experimentado un crecimiento gradual desde el lanzamiento de los primeros modelos comerciales. Samsung mantiene una posición dominante en este segmento, aunque otros fabricantes han lanzado sus propios dispositivos con pantallas flexibles en los últimos años.

Los formatos triplegables o con múltiples pliegues son la siguiente fase de evolución en esta categoría, aunque hasta ahora solo unos pocos fabricantes han presentado prototipos o modelos comerciales limitados.

Disponibilidad

Samsung lanzará en diciembre el Galaxy Z TriFold primero en Corea del Sur y más adelante otros mercados, aunque por ahora no hay fecha de llegada a España o a cualquier otro territorio europeo.