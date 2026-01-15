'Agatha Christie: el misterio de las siete esferas' llega a Netflix, la serie grabada en Ronda

Es una historia de hace un siglo, en la campiña inglesa. Un joven invitado, Gerry Wade, aparece muerto en su cama. Envenenado, según las autoridades, pero las circunstancias apuntan a que fue algo más que un accidente. Lo que comenzó como una travesura entre amigos se convierte en una red de conspiraciones y cálculo. En la obra literaria se percibe a una joven autora audaz, de universo muy personal, que es lo que Netflix ha querido trasladar en esta versión de una de sus novelas menos conocidos.

Agatha Christie: El misterio de las siete esferas es la nueva miniserie de Netflix, tres episodios que se estrenan hoy jueves, adaptando una novela escrita en 1929 y ambientada en 1925.

El guionista y productor ejecutivo Chris Chibnall, creador de la serie de misterio Broadchurch y que fue showrunner del monumento británico de ciencia ficción Doctor Who, es el responsable de esta ficción tan inglesa. Es un fan de Christie desde que era niño y ha escrito el guion siguiendo “el espíritu ligero y trepidante” de la obra original. La propia autora la incluyó entre sus “thrillers ligeros y divertidos”, con profundidad moral y ambigüedad en las convenciones rígidas sociales.

El eje de la investigación es Lady Eileen Bundle Brent, una joven aristócrata, curiosa y de deducción aguda que está interpreta Mia McKenna-Bruce (Persuasión). El personaje rechaza las respuestas fáciles y desafía a la policía en sus apreciaciones.

A su lado, la veterana intérprete Helena Bonham Carter (The Crown, El discurso del rey) que encarna a Lady Caterham, la tía de Bundle, elegante y de astucia irónica.Y el tercer vértice es Martin Freeman (Watson en Sherlock, Fargo) interpreta al superintendente Battle de Scotland Yard, detective metódico cuyo enfoque racional contrasta con la impulsividad de la joven, creando un tándem de tensión y química.

El reparto de El misterio de las siete esferas se completa con Edward Bluemel como Jimmy Thesiger; Corey Mylchreest como la víctima Gerry Wade;y Nabhaan Rizwan, Ronnie Devereux en el lujoso y traicionero ambiente de la casa de campo de los años 20 de entreguerras.

La producción, dirigida por Chris Sweeney (The Tourist), es el primera proyecto de Orchid Pictures, con Suzanne Mackie (The Crown) y Chris Sussman (Good Omens) en la producción ejecutiva, junto a James Prichard por la compañía que vela por los derechos de la recordada novelista.

El rodaje de la miniserie se desarrolló en el verano de 2024 entre las localidades británicas de Bristol y Bath, donde se recrearon las calles londinenses de Seven Dials, la mansión Chimneys y otros escenarios.Y en Ronda se ambientan otros escenarios. La rondeña plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería es el escenario de los momentos de apertura, y aparecen otros rincones como el Tajo o la Casa del Rey Moro. Producción española en estas escenas con la implicación de Palma Pictures.

Agatha Christie:El misterio de las siete esferas sigue los carriles del tono “ligero pero ingenioso” de la maestra del género detectivesco, respetando el corazón de la novela con unos diálogos más afilados, en una revisión de homenaje a Christie en sus celebrados misterios de salón.