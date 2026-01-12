Almudena Cid, una dura operación quirúrgica tras una vida entregada a la alta competición

La vitoriana Almudena Cid, la legendaria ex gimnasta que brilló en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos (de Atlanta 1996 a Pekín 2008), ha cerrado un ciclo doloroso al someterse a una operación de prótesis de cadera a finales de diciembre de 2025, realizada por el doctor Nico Fiz.

Las secuelas, procedentes de su larga etapa vital en la élite deportiva, se remonta a finales de 2023, durante la gira teatral de Ladies Football Club, cuando un movimiento brusco al levantar a una compañera le provocó una grave lesión y convirtió cada paso posterior en una sensación de caminar con cemento en la pierna izquierda. Aquella función la pudo cumplir pero la advertencia del cuerpo presentía que había sido un precance grave.

Durante estos años había convivido con displasia de cadera, labrum roto, cartílago y articulación dañados, con esas secuelas acumuladas de tanto tiempo, lo que no le había impedido seguir trabajando en tacones, impartir masterclass de gimnasia o trabajar activamente en la interpretación. Siempre con la actitud con la que encaró el deporte: hacer fácil lo difícil.

Almudena Cid ha informado que se repone de la intervención por la que se le ha trasplantado la cadera dañada. En plena rehabilitación por la prótesis incorporada celebra atarse los cordones del zapato al cabo de 23 días después de haber pasado por el quirófano, como ha comentado. Ya pasea y ha acudido a citas como la cabalgata de Reyes. Se repone con la actitud que ha tenido siempre ante las lesiones, con el respaldo de su familia. Con aquella mentalidad con la que fue remontando en las adversidades del deporte la ex gimnasta de 45 años asume con entereza la recuperación.

La que fuera esposa del presentador Christian Gálvez tiene una relación estable con un ex futbolista, Gerardo Berodia, agente de deportistas. La pareja comparte pasión por el deporte y han demostrado complicidad en todo momento y él es gran respaldo de Almudena en esta dolencia.