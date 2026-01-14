Juanra Bonet homenajea a Jesús Vázquez en su estreno en ‘¡Allá tú!’

Juanra Bonet ha debutado esta semana como nuevo presentador de ¡Allá tú! en su regreso a Telecinco. El famoso concurso de las cajas arranca una nueva etapa en Mediaset con el presentador catalán que sustituye a Jesús Vázquez, dueño y señor del formato desde su estreno en Telecinco.

El que fuera presentador de ¡Boom! y ¿Quién quiere ser millonario? Ha querido tener un bonito detalle con su antecesor, al que respeta y admira por su trayectoria televisiva. Juanra Bonet ha explicado las novedades del concurso y antes de la elección del participante que iba a luchar por los 100.000 euros ha dedicado unas palabras á Jesús Vázquez.

“Vamos a coger el toro por los cuernos y a asumir lo que no somos. Yo no soy Jesús Vázquez. Lo he intentado, pero no ha sido posible, ya me gustaría a mí. Yo no soy Don Jesús Vázquez, la persona que fundó cómo se hace ¡Allá tú! en España. Yo no soy la persona que escribió el manual de instrucciones después de horas y horas de programa. Ojalá ser como él”, ha comentado.

El presentador catalán se ha rendido a los pies de Jesús Vázquez, a sabiendas de que asume un reto difícil de superar. “Don Jesús, mi respeto, mi admiración y gracias por elevar tanto el listón. Ojalá estar a la altura. Este aplauso es para ti y sabes que el aplauso es de la gente que ves y de la que está detrás de las cámaras”, ha manifestado.