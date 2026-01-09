María José Campanario, la enfermedad de la esposa de Jesulín: "Vivo con dolor todos los días"

La esposa de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, ha visitado El Hormiguero este jueves 8 junto a Roberto Leal y Eduardo Navarrete, para promocionar la sexta temporada de El Desafío.

Durante la entrevista con Pablo Motos la castellonense se abrió como nunca sobre su fibromialgia, una enfermedad crónica que padece desde hace años y que le causa dolor constante. Campanario explicó que la fibromialgia le condiciona toda su vida diaria: "Vivo con dolor todos los días. Estoy acostumbrada a estar condicionada al dolor", ha revelado.

Destacó que hay dos formas de afrontar la fibromialgia: "O tiras para adelante o te apartas un poco y dejas las cosas paradas. Yo no soy de esas, porque cuando más dejas las cosas paradas, peor te pones", resumía la odontóloga.

Campanario relató en concreto las dificultades durante la grabación de El Desafío, donde llegó muchos días con fuertes dolores y tuvo que acudir al hospital tras entrenamientos intensos: "Lo he pasado muy mal, he tenido que irme al hospital después de los entrenamientos porque no podía más".

Aclaró que no todos los afectados pueden hacer lo mismo, ya que "hay distintos grados" de la enfermedad, pero enfatizó su determinación: "Cuando me comprometo a hacer una cosa, es hasta el final. Y era ahora o nunca más", admitió.

La esposa del diestro que ha sido atendida en distintas ocasiones en el hospital de Jerez, reveló que se operó de ambos hombros (primero el izquierdo, luego el derecho) y sufrió una neumonía el paado año. "El que tenga mi muñeco vudú, que lo vaya sacando porque ya lo he pasado todo", ha querido ironizar.

Al margen de polémicas con la ex de Jesulín, Belén Esteban, y de otros contratiempos, Campanario tiene un hijo de corta edad con Jesulín que les ha dado recuperados bríos-