'Scrubs', así es el regreso de la comedia en el hospital

La décima temporada de Scrubs, rescate de la comedia médica que ABC ha encargado tras años de rumores y peticiones de los fnas, se estrenará el 25 de febrero de 2026 en la cadena estadounidense. La disponibilidad de esos episodios que se estrenarán en abierto se sumarán Hulu desde el día siguiente. En torno a esas fechas debería incorporarse Scrubs a Disney + en nuestro país, en la secció de Hulu.

Bill Lawrence, creador de la serie original y responsable de éxitos como la futbolística Ted Lasso, regresa como productor ejecutivo, mientras Aseem Batra asume el rol de showrunner tras la salida de Tim Hobert por diferencias con las tramas prometiendo un enfoque híbrido que integra el núcleo original de la comedia de hace quince años con nuevos personajes internos del hospital.

En esta semana se ha lanzado el primer tráiler donde aparece Zach Braff como J.D. recorriendo los pasillos del Sacred Heart Hospital flanqueado por Donald Faison (Turk) y Sarah Chalke (Elliot), evocando el humor surrealista y el recuerdo de las primeras temporadas, con apariciones de John C. McGinley (Dr. Cox) y Judy Reyes (Carla) como reconocimiento de su microcosmos.

La trama central será la convivencia entre J.D. y Turk volviendo a operar juntos, explorando cómo la medicina ha evolucionado en estos tres últimos lustros, con énfasis de los conflictos entre los médicos de la generación millennials y los residentes de la Generación Z. El elenco se enriquece con incorporaciones jóvenes como Michael James Scott, X Mayo, Vanessa Bayer y Joel Kim Booster junto a los regresos de Robert Maschio y Phill Lewis.

Esta nueva teporada tendría nueve entregas renovable si las audiencias responden. En España, el estreno llegará vía Disney+, manteniendo el legado de las nueve temporadas disponibles, buscando el estilo que definió a la idea original de 2001.