Sigourney Weaver se incorpora a un clásico de los videojuegos convertido en serie

Amazon MGM Studios ha desvelado el reparto completo de su serie Tomb Raider para Prime Video, un proyecto que une a veteranos del cine como Sigourney Weaver y Jason Isaacs con Sophie Turner en el papel de Lara Croft, en una revisión de la franquicia de videojuegos que ha vendido más de 100 millones de copias desde 1996.

Weaver dará vida a Evelyn Wallis, una enigmática figura influyente obsesionada con el potencial de Lara; Isaacs interpretará a Atlas DeMornay, el tío de la protagonista; Bill Paterson será Winston, el leal mayordomo de los Croft; y Martin Bobb-Semple, Zip, el soporte técnico y amigo de Lara. El elenco se completa con Jack Bannon (Gerry), John Heffernan (David), Celia Imrie (Francine), Paterson Joseph (Thomas Warner, un alto funcionario), Sasha Luss (Sasha, nueva antagonista), Juliette Motamed (Georgia, restauradora del British Museum) y August Wittgenstein (Lukas, saqueador con pasado compartido con Croft).

La protagonista de Fleabag y sucesora de Indiana Jones, Phoebe Waller-Bridge, fan declarada de los juegos, ejerce como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge, con Jonathan Van Tulleken en la direccion y producción ejeuctiva. La producción involucra a Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics (estudio detrás de los reboot de 2013 a 2018), Story Kitchen y Legendary Television, con un enfoque en una Lara Croft ya consolidada como arqueóloga aventurera, evocando el espíritu de los 90.

El rodaje arrancará el 19 de enero en localizaciones del Reino Unido, sin fecha de estreno confirmada, aunque se espera para finales de 2027 o principios 2028. La serie fue anunciada en mayo de 2024, tras el desarrollo iniciado por Waller-Bridge en 2023, y busca integrar TV y juegos en un universo narrativo unificado.

Peter Friedlander, jefe de Amazon MGM Studios, elogia los fichajes: "Aportan profundidad y un mundo propio", mientras que la británica Waller-Bridge, como showrunner, asegura que la elección de actores supera sus "sueños más locos", "atrayendo así a fans y nuevos personajes".

La franquicia, con adaptaciones previas como las de Angelina Jolie (2001-2003) y Alicia Vikander (2018), genera altas expectativas en un mercado saturado de reboots sobre videojuegos.