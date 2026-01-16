Telecinco repite estrategia: aprovecha el tirón de las tentaciones para relanzar ‘GH Dúo’

Telecinco ha utilizado la misma estrategia que puso en marcha cuando finalizó la octava temporada de La isla de las tentaciones. En aquel momento, el triángulo amoroso formado por Anita, Montoya y Manuel se trasladó a Supervivientes para asegurar el morbo y la tensión de un asunto rentable en términos de audiencias, mientras que ahora los que han pasado de República Dominicana a la casa de GH Dúo son Sandra, Juanpi y Andrea. Casi nada.

Sandra y Juanpi han dinamitado su relación en la novena edición de La isla de las tentaciones, cuyos debates finales se emitirán la próxima semana. La joven algecireña se enteró de una infidelidad de su novio en el reality y cayó rendida a los brazos de su tentación, Andrea, con el que no ha continuado fuera del programa. Mientras tanto, Juanpi ha iniciado una historia de amor con Mara fuera de La isla de las tentaciones, pese al rechazo de la joven en la hoguera final.

En la gala de GH Dúo se ha producido un tenso reencuentro entre Sandra y Juanpi que ha contado con una visita inesperada, la de Carmen, la madre del gaditano. La que fuera suegra de Sandra ha mantenido un duro enfrentamiento con la expareja de su hijo. Ambas tenían cuentas pendientes por ajustar tras su encuentro en República Dominicana donde la madre de Juanpi le llamó "mosquita muerta". La situación ha estado marcada por continuos reproches.

“No te cansas de insultarle. No te arrepientes nunca”, le ha dicho Carmen. “Ya sé de dónde vienen las mentiras de Juanpi. Era buena hasta que te has reído de mi madre y le has dicho lo que te ha dado la gana”, le ha replicado la joven.

La tensión se podía cortar con un cuchillo. “No tendrías que haber entrado nunca en mi casa. Desde que entró en la tele, sigue siendo la misma, distinta de la que venía a mi casa y me decía que me quería”, ha comentado Carmen sobre la actitud de Sandra. Juanpi, testigo de excepción de los hechos, ha descrito la situación a la vuelta de publicidad. “Ha sido una locura. Todo el mundo aquí chillando”, ha señalado.