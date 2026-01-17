Esta es 'Violeta', la niña que replantea a los adultos sus ideas
Clan incorporará en este años cinco series de animación propias tras el concurso convocado por TVE
La madre de Peppa Pig da a luz a una hermanita
‘Pocoyó’ celebra su 20º aniversario con la llegada de su hermana Bea
TVE ha seleccionado cinco series de animación infantil en su convocatoria 2025 entre 27 propuestas recibidas entre septiembre y octubre, para emitirlas principalmente en Clan y sus plataformas digitales.
Se han priorizardo personajes carismáticos, humor familiares o con guiños culturales, y valores como igualdad, pensamiento crítico, convivencia, hábitos saludables o cuidado del medio ambiente. RTVE, que ya ha impulsado éxitos como Momonsters o Superthings, abre camino a otros nuevos personajes infantiles.
Las tres nuevas series son: Violeta, producida por Sultana Films con apoyo de la Oficina de Igualdad, donde una niña curiosa y creativa cuestiona las desigualdades y tradiciones, haciendo que los adultos se replanteen sus conceptos. Star Raider, de Animar Media Studio, en coproducción internacional con France TV y Rai, anime de ciencia ficción donde un famoso ladrón de arte desafía a las autoridades en la ciudad espacial Confluence. Y Los exploradores secretos, de Liquid Rock Entertainment, que sigue a un equipo de niños prodigiosos que combaten amenazas planetarias, desde desastres naturales hasta villanos locos, con ciencia, tecnología y trabajo en equipo para proteger el bien común.
Además se han aprobado dos nuevas temporadas. La sexta parte del internaional Pocoyó, producida por Planeta, donde el pequeño y su hermana Bea siguen con su casa llena de locuras y diversión junto a sus amigos clásicos. Y la segunda de Los Wawies, de Imagic TV, con cinco criaturas en el planeta viajero Wawaland que exploran naturaleza, culturas y retos diarios fomentando amistad, empatía, cooperación y respeto.
