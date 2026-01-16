Sonic, el erizo azul más icónico de los videojuegos, celebra 35 años sin parar de correr y saltar
Sega ha anunciado que va a celebrar una intensa agenda de actividades para conmemorar esta efeméride
Entre los iconos universales de los videojuegos, la inmensa mayoría coincidirá en que el erizo azul llamado Sonic es uno de los más relevantes. Y en 2026 tiene motivos para celebrarlo. Sega y Sonic the Hedgehog, una de las marcas más emblemáticas y queridas de la industria, tienen el placer de anunciar la celebración de su 35º aniversario este año. Desde que irrumpió en 1991, Sonic ha definido a generaciones enteras con su inconfundible velocidad, actitud y estilo, trascendiendo más allá de su origen como videojuego para dar vida a nuevos personajes y universos, películas de gran éxito, series de animación, música, merchandising y mucho más.
Para dar comienzo a las celebraciones, Sega ha publicado un nuevo tráiler de aniversario para crear un poquito de hype y hacer un recorrido nostálgico por los mejores momentos de Sonic a lo largo de estos 35 años.
A lo largo del año, Sega pondrá en marcha una intensa agenda con increíbles actividades de aniversario para celebrar el legado de Sonic y congregar a fans de todo el mundo. Entre las actividades programadas podemos encontrar: contenido digital que repasa la evolución de Sonic durante estas décadas, encuentros de fans y eventos comunitarios, colaboraciones exclusivas con marcas y tiendas que ofrecerán productos de edición limitada, exposiciones temporales y exhibiciones de arte en museos, conciertos en directo y un nuevo pódcast con formato narrativo.
"Nos sentimos muy orgullosos de celebrar junto a nuestros fans los 35 años de nuestra adorada franquicia Sonic", afirma Marcella Churchill, vicepresidenta de marketing de marca de Sega/Atlus en Sega of America. "Este logro no es solo un reflejo de nuestro pasado, sino que nos invita a mirar al futuro para seguir innovando y creciendo. ¡Buscamos unir a la comunidad y crear experiencias inolvidables para todos nuestros seguidores a lo largo de 2026!", añaden.
Durante todo el año se desvelarán nuevos contenidos inspirados en el 35.º aniversario, colaboraciones, artículos de colección y experiencias diseñadas para los fans.
Puedes visitar la página web oficial del 35.º aniversario de Sonic the Hedgehog para conocer las últimas noticias, actualizaciones y contenidos relacionados con los programas de este año.
