Sonic, el erizo azul más icónico de los videojuegos, celebra 35 años sin parar de correr y saltar

Entre los iconos universales de los videojuegos, la inmensa mayoría coincidirá en que el erizo azul llamado Sonic es uno de los más relevantes. Y en 2026 tiene motivos para celebrarlo. Sega y Sonic the Hedgehog, una de las marcas más emblemáticas y queridas de la industria, tienen el placer de anunciar la celebración de su 35º aniversario este año. Desde que irrumpió en 1991, Sonic ha definido a generaciones enteras con su inconfundible velocidad, actitud y estilo, trascendiendo más allá de su origen como videojuego para dar vida a nuevos personajes y universos, películas de gran éxito, series de animación, música, merchandising y mucho más.

Para dar comienzo a las celebraciones, Sega ha publicado un nuevo tráiler de aniversario para crear un poquito de hype y hacer un recorrido nostálgico por los mejores momentos de Sonic a lo largo de estos 35 años.

A lo largo del año, Sega pondrá en marcha una intensa agenda con increíbles actividades de aniversario para celebrar el legado de Sonic y congregar a fans de todo el mundo. Entre las actividades programadas podemos encontrar: contenido digital que repasa la evolución de Sonic durante estas décadas, encuentros de fans y eventos comunitarios, colaboraciones exclusivas con marcas y tiendas que ofrecerán productos de edición limitada, exposiciones temporales y exhibiciones de arte en museos, conciertos en directo y un nuevo pódcast con formato narrativo.

"Nos sentimos muy orgullosos de celebrar junto a nuestros fans los 35 años de nuestra adorada franquicia Sonic", afirma Marcella Churchill, vicepresidenta de marketing de marca de Sega/Atlus en Sega of America. "Este logro no es solo un reflejo de nuestro pasado, sino que nos invita a mirar al futuro para seguir innovando y creciendo. ¡Buscamos unir a la comunidad y crear experiencias inolvidables para todos nuestros seguidores a lo largo de 2026!", añaden.

Durante todo el año se desvelarán nuevos contenidos inspirados en el 35.º aniversario, colaboraciones, artículos de colección y experiencias diseñadas para los fans.

Puedes visitar la página web oficial del 35.º aniversario de Sonic the Hedgehog para conocer las últimas noticias, actualizaciones y contenidos relacionados con los programas de este año.