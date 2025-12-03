El Ayuntamiento de Bormujos ha lanzado su programación navideña de una forma original y cargada de guiños al imaginario colectivo andaluz. A través de un vídeo difundido en las redes sociales de la alcaldesa, Lola Romero, el municipio ha presentado sus actividades navideñas con una parodia del icónico vídeo de Manuel Ruiz de Lopera, ex presidente del Real Betis Balompié. En esta ocasión, el personaje de 'Don Manuel' está encarnado por un niño, quien reproduce el estilo inconfundible del histórico dirigente verdiblanco para comunicar una misión muy especial: conseguir 800 millones de caramelos en 25 minutos. Su objetivo no es otro que enviarlos a la nave de fiestas del Ayuntamiento de Bormujos y salvar la Navidad.