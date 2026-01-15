El Sevilla Fútbol Club regresa a los entrenamientos tras un día de descanso con las novedades de Marcao y Gabriel Suazo, quien se ha ejercitado junto a sus compañeros en la sesión de este jueves. A las ausencias por lesión de César Azpilicueta, Alfon González y Rubén Vargas se han sumado las de Djibril Sow y Alexis Sánchez, mientras que Akor Adams y Chidera Ejuke se jugarán el sábado el tercer puesto de la Copa África ante Egipto.