Entrenamiento Sevilla FC 15 de enero de 2026
El cuadro hispalense prepara el choque frente al Elche con la necesidad de ganar
El Sevilla Fútbol Club regresa a los entrenamientos tras un día de descanso con las novedades de Marcao y Gabriel Suazo, quien se ha ejercitado junto a sus compañeros en la sesión de este jueves. A las ausencias por lesión de César Azpilicueta, Alfon González y Rubén Vargas se han sumado las de Djibril Sow y Alexis Sánchez, mientras que Akor Adams y Chidera Ejuke se jugarán el sábado el tercer puesto de la Copa África ante Egipto.