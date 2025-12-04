RTVE ha anunciado que no participará en Eurovisión 2026, una decisión histórica que rompe una racha ininterrumpida de 64 años en el festival. La corporación pública, respaldada por el Gobierno, ha comunicado en la Asamblea General de la UER que su retirada responde al rechazo a la presencia de Israel en la competición, en un contexto marcado por la guerra en Gaza y las denuncias internacionales sobre la situación de la población civil palestina. RTVE critica además que, durante los dos últimos años, el televoto habría sido manipulado para favorecer al país, contribuyendo a lo que consideran un blanqueamiento de su imagen. España no estará sola en esta medida: Países Bajos también ha confirmado su salida y otros países, como Irlanda, Eslovenia, Islandia o Bélgica, podrían sumarse al boicot. Con esta decisión, RTVE no emitirá las galas de 2026, marcando un antes y un después en su relación con el festival.