Apple Creator Studio es un nuevo servicio de suscripción que agrupa en un único paquete varias de las principales aplicaciones creativas profesionales de Apple, junto a nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial y contenidos adicionales para sus herramientas de productividad.

La nueva suscripción incluye Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro para iPad y Mac; Motion, Compressor y MainStage para Mac; así como nuevas prestaciones inteligentes y contenidos exclusivos para Keynote, Pages, Numbers.