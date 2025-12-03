Para completar la rehabilitación integral de la Giralda hay que actuar todavía en el cuerpo renacentista, las rampas y cámaras del interior y el Giraldillo. Los técnicos y especialistas contratados por el Cabildo se encuentran realizando en la actualidad todos los estudios pertinentes y redactando los proyectos para ello. La fase más inminente, que ya cuenta con el aval de Patrimonio, es la del cuerpo renacentista realizado por Hernán Ruiz II en el siglo XVI.