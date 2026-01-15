Las alarmas sobre el agravamiento del estado de salud de la princesa Irene de Grecia se activaban el pasado martes cuando la Reina Sofía decidía aplazar su agenda oficial para no separarse de su hermana menor después de sufrir un empeoramiento a causa de la enfermedad neurodegenerativa que padecía desde hace años. La revista ¡HOLA! revelaba que la tía del Rey Felipe VI se encontraba en estado crítico, y apuntaba a que el desenlace sería inminente porque su vida se iba "apagando poco a poco".