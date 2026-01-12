Durante el transcurso del encuentro entre Sevilla Fútbol Club y el Celta de Vigo, se ha desplegado en el Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán una pancarta con el lema "No al fútbol entre semana". Esta es la respuesta de Biris Norte a la prohibición por parte de la entidad hispalense y LaLiga de colocar a pie de campo la mítica frase "Guardianes de Nervión", ya que daba, según el comunicado de los ultras, "visibilidad a un grupo violento".