Samsung Electronics ha presentado su primer smartphone plegable en varios puntos, el Galaxy Z TriFold, un dispositivo con una pantalla de 10 pulgadas cuando está completamente abierto.

El Galaxy Z TriFold tiene una pantalla exterior similar a la de un smartphone estándar, pero se puede plegar dos veces gracias a dos bisagras individuales.

Samsung ha señalado que la pantalla interior de 10 pulgadas permite realizar múltiples tareas en paralelo y también se puede utilizar como una gran pantalla para ver documentos o contenidos multimedia.