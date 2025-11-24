En Sevilla hay más de 30 centros donde te puedes vacunar sin cita previa todos los miércoles

La ciudad de Sevilla mantiene activa una amplia red de centros de salud que ofrecen vacunación contra la gripe y la COVID-19 todos los miércoles sin necesidad de cita previa.

En cada uno de los puntos habilitados se administran ambas vacunas a quienes aún no han participado en la campaña actual. Además, el SAS está enviando recordatorios por SMS para reforzar la protección frente a las infecciones respiratorias más frecuentes en los meses fríos.