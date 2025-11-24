Sevilla dispone de puntos de vacunación sin cita los miércoles para reforzar la protección frente a gripe y COVID-19
El SAS impulsa la campaña otoño-invierno priorizando a los grupos de mayor riesgo y aplicando la nueva vacuna adaptada a la variante LP.8.1
Casi 1.500 personas vacunadas contra la gripe en la primera jornada de la campaña semanal sin cita en el Área Sur
La ciudad de Sevilla mantiene activa una amplia red de centros de salud que ofrecen vacunación contra la gripe y la COVID-19 todos los miércoles sin necesidad de cita previa.
En cada uno de los puntos habilitados se administran ambas vacunas a quienes aún no han participado en la campaña actual. Además, el SAS está enviando recordatorios por SMS para reforzar la protección frente a las infecciones respiratorias más frecuentes en los meses fríos.