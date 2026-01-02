El Ateneo de Sevilla ha celebrado este viernes en su tradicional desayuno con la prensa en el Restaurante La Raza Puerto que ha dado mucho de sí. En él han participado, como es habitual, las personas que encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar: Iván Bohórquez, vicepresidente de Smartener; Juan Ignacio Zafra, director de CaixaBank Andalucía; y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Los tres han relatado la ilusión y responsabilidad con la que afrontan el encargo.