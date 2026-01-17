Esta tarde de sábado, 17 de enero, se estrena el espectáculo Kurios - Gabinete de Curiosidades, la nueva propuesta del Circo del Sol. El show mueve a unas 120 personas, medio centenar son artistas y el resto técnicos. La disciplina y la organización milimétrica son una máxima de la compañía canadiense. Así lo demuestra un backstage con horarios de ensayos en todas las paredes. Todo ello se traslada al escenario, en el que no se deja nada a la improvisación.