El aeropuerto de Sevilla estrena dos puntos de intercambio de libros
Entre los libros expuestos en los puntos de intercambio, los pasajeros encontrarán desde novelas y literatura infantil, hasta guías turísticas
El aeropuerto de Sevilla tendrá inversiones para ampliar la zona de control de seguridad de pasajeros y los aparcamientos
El Aeropuerto de Sevilla acaba de estrenar dos puntos de intercambio de libros en la zona de embarque, uno de ellos, junto a las puertas A y el otro, en las puertas B.
Con el objetivo de fomentar la lectura y mejorar la experiencia del pasajero, estos nuevos espacios han arrancado con ejemplares donados por el aeropuerto y su plantilla, contribuyendo con ello a la economía circular y a que la estancia de los viajeros en las instalaciones sea más amena y enriquecedora.
Entre los libros expuestos en los puntos de intercambio, los pasajeros encontrarán desde novelas y literatura infantil, hasta guías turísticas
