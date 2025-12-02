El aeropuerto de Sevilla estrena dos puntos de intercambio de libros

El Aeropuerto de Sevilla acaba de estrenar dos puntos de intercambio de libros en la zona de embarque, uno de ellos, junto a las puertas A y el otro, en las puertas B.

Con el objetivo de fomentar la lectura y mejorar la experiencia del pasajero, estos nuevos espacios han arrancado con ejemplares donados por el aeropuerto y su plantilla, contribuyendo con ello a la economía circular y a que la estancia de los viajeros en las instalaciones sea más amena y enriquecedora.

Entre los libros expuestos en los puntos de intercambio, los pasajeros encontrarán desde novelas y literatura infantil, hasta guías turísticas