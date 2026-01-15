La ciencia y la medicina proyectan a Sevilla en los Premios ISA 2026

La Asociación Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) ha dado a conocer los galardonados de la XVIII edición de los Premios ISA, que este año reconocen a dos figuras clave de la ciencia y la medicina sevillanas con proyección nacional e internacional. El científico José López Barneo ha sido distinguido con el Premio a la Modernización de Sevilla, mientras que el cirujano Fernando de la Portilla recibe el Premio a la Proyección Internacional de Sevilla.

El acto de entrega se celebrará el próximo martes 20 de enero, a las 19:00 horas, en el auditorio del Caixaforum Sevilla, y contará con la asistencia de representantes de distintos ámbitos de la sociedad civil, cultural, científica y económica de Sevilla y Andalucía.

José López Barneo es una figura esencial en la modernización del sistema científico andaluz. Fundador y director durante 15 años del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), ha impulsado un modelo de investigación de alto nivel internacional estrechamente vinculado a la mejora de la asistencia sanitaria en los grandes hospitales públicos de la capital. Pionero en electrofisiología y con relevantes aportaciones en el estudio del Parkinson, su trayectoria ha sido reconocida con algunos de los premios científicos más prestigiosos del país, incluido el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal en 2023.

Por su parte, Fernando de la Portilla ha convertido a Sevilla en un referente mundial en cirugía colorrectal. Responsable de la Unidad de Cirugía Colorrectal Compleja del Hospital Virgen del Rocío, es el primer español que preside la Sociedad Europea de Coloproctología. Su compromiso va más allá del ámbito clínico. Es fundador de la ONG Ibermed, desde la que desde hace casi tres décadas impulsa proyectos de cooperación sanitaria y social en comunidades muy vulnerables de Iberoamérica, especialmente en Guatemala.

Durante la ceremonia, ISA no solo reconocerá la labor de los premiados, sino que también pondrá el foco en iniciativas ciudadanas que buscan mejorar el presente y el futuro de Sevilla, como el proyecto del Anillo Verde o el surgimiento del Orfeón de Sevilla. Además, la asociación ha anunciado que dedicará su ciclo de debates de 2026 a uno de los principales retos de la ciudad: la crisis de la vivienda.

Con estos premios, Iniciativa Sevilla Abierta vuelve a subrayar el papel de la sociedad civil en la construcción de una Sevilla más moderna, solidaria y abierta al mundo.