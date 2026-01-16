Los conciertos Candlelight regresan este enero al Acuario de Sevilla: música clásica o bandas sonoras a la luz de las velas

Sevilla acoge este mes de enero la nueva temporada de conciertos del ciclo Candlelight, cuya particularidad reside en que se realizan a la luz de las velas. Se trata de una serie de recitales en vivo en que los músicos aparecen rodeados de cientos de velas en algunos de espacios emblemáticos de las ciudades que visitan. En la capital hispalense, el Globam Omnium Auditorio del Acuario de Sevilla es una de las sedes principales, aunque también se podrá disfrutar en otros espacios como el Auditorio Cartuja, el Hotel Alfonso XIII o la Casa de Salinas.

El aforo de los Candlelight suele estar más limitado que el de otro tipo de conciertos, pues la luz de las velas crear una atmósfera cercana e intimista. Sus espectáculos poseen líneas temáticas variadas, que van desde la recreación de obras clásicas como El lago de los cisnes o Las cuatro estaciones a tributos especiales a las bandas sonoras de Hans Zimmer o Ennio Morricone, pasando por la adaptación de la música pop de The Beatles, ABBA, Adele o Queen, entre otros.

Conciertos Candlelight en Sevilla: fechas y dónde comprar las entradas

Candlelight ofrece este viernes 16 de enero un doble concierto en el Global Omnium Auditorio del Acuario de Sevilla. A las 19:00 horas un quinteto de cuerdas retirá tributo a Queen, ya con entradas agotadas. No obstante, a las 21:00 horas interpretarán en el mismo lugar un tributo al compositor Hans Zimmer, un espectáculo dirigido a mayores de 8 años de una hora de duración. En el repertorio se incluyen las bandas sonoras de películas como Piratas del Caribe, Gladiator o El Rey León a cargo de Totem Ensemble.

De cara al fin de semana, sábado 17 habrá también en el Acuario de Sevilla un doble pase del concierto Bandas sonoras mágicas a las 19:00 y las 21:00 horas. Los músicos interpretarán en esta ocasión las instrumentales de Toy Story, La Sirenita y otros clásicos cinematográficos.

Finalmente, el domingo 18 tendrá lugar otra doble sesión en el Global Omnium Auditorio. A las 19:00 horas, el quintento de cuerdas Totem Ensemble interpretará Las cuatro estaciones de Vivaldi. Y a las 21:00 horas, habrá una nueva oportunidad de escuchar el tributo a Queen.

Las entradas para todos los conciertos pueden adquirirse a través de la plataforma FeverUp, con precios entre 21 y 46,50 euros.

Agenda del ciclo de conciertos Candlelight en Sevilla

La programación de los conciertos de Candlelight se prolonga durante todo el mes de enero, con distintos espectáculos repartidos por la capital hispalense: