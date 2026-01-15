Planes irresistibles para arrancar el año con fuerza en Sevilla: concierto, exposiciones y teatros para los más pequeños

Este fin de semana, Sevilla ofrece decenas de posibilidades de actividades para todos los públicos, con una amplia oferta de planes que invitan a disfrutar de la ciudad desde múltiples perspectivas. La capital andaluza combina tradición y actualidad en una agenda marcada por la cultura y el ocio tanto para los adultos como para los más pequeños.

Desde propuestas culturales y musicales hasta actividades familiares, la hispalense ofrece exposiciones, conciertos, teatros infantiles y mucho más para dar comienzo al 2026 por todo lo alto.

Concierto de Bebe en Sala Pandora

En el marco de su gira conmemorativa “Pafuera Telarañas – 20 años”, Bebe llega a la Sala Pandora de Sevilla para ofrecer un concierto cargado de fuerza, intimidad y emoción. Con un repertorio que recorre desde sus icónicos himnos como “Malo” y “Siempre me quedará”, hasta temas más recientes, la artista fusiona pop, flamenco, canción de autor y sonidos contemporáneos en un directo cercano y visceral. En un ambiente íntimo, Bebe conecta con el público sevillano a través de su voz cruda y sus letras contundentes, en una noche que celebra dos décadas de música, verdad y libertad artística. El concierto tendrá lugar el 16 de enero a las 22:00 horas. Las entradas cuestan 30 euros.

Teatro infantil El bosque de Coco

El bosque de Coco es un espectáculo multidisciplinar de teatro visual que aúna danza, teatro de máscaras y títeres. Contarán la historia de Coco, una niña que está viviendo la separación de sus padres, algo emocionalmente significativo en la vida de cualquier niño. Para hablar de cómo afecta este cambio de situación familiar a su cerebro situarán la acción dentro de su cabeza, en un bosque metafórico que no es otro que el bosque neuronal del que hablaba Ramón y Cajal. La representación tendrá lugar el día 17 de enero a las 18:00 horas en el Teatro Alameda de Sevilla.

Tragicomedia Primer amor

El teatro La Fundición acogerá la representación de la tragicomedia Primer amor, una adaptación teatral de la novela de Samuel Beckett en la que el humor está a medio camino entre la desesperación y el entusiasmo. La obra está protagonizada por un hombre maduro viviendo a la intemperie, un indigente culto con una fuerte vida interior, desarrapado y burgués.

Autoexcluido del contacto con sus semejantes deambula sin miedo por los resquicios de su mente con una visión demoledora de lo humano en su relación con el amor. Y con el tánatos de la existencia, pero como antihéroe beckettiano y antisocial, su alma sensible está ya macerada para siempre en su propia egoísta libertad. La función se podrá ver de jueves a domingo, del 8 al 18 de enero, a las 20:00 horas. Hay entradas desde 8 euros.

Danza en Teatro Central

El Teatro Central, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, recibe el estreno en España del nuevo trabajo de la coreógrafa caboverdiana Marlene Monteiro Freitas, ‘Canine Jaunâtre 3’. Tras su colaboración con Israel Galván la pasada temporada en ‘RI TE’, el espacio gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales acoge una vez más a una de las figuras más singulares y potentes de la escena contemporánea internacional, que llega acompañada en esta ocasión por 25 bailarines del Ballet de la Ópera de Lyon. El espectáculo se podrá ver los días 16 y 17 de enero a las 20:30 horas. El precio de las entradas es de 25 euros.

Musical El Fauno en Sala Cero

La Sala Cero acogerá el musical de El Fauno, una aventura mágica y familiar que combina fantasía, humor, emoción y música donde Duxas, un extravagante fauno, inicia un viaje con el propósito de descubrir su lugar en el mundo. En el camino conocerá a Nindala, una ninfa del bosque y juntos deberán enfrentar múltiples peligros y adversidades que reflejan los desafíos de la vida real. La obra fusiona canciones originales, escenas divertidas y un mensaje inspirador. El musical se podrá disfrutar los días 17 de enero a las 17:00 horas y 18 de enero a las 12:00 horas. Las entradas cuestan de 8 a 13 euros.