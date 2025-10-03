Guía de la Noche en Blanco de Sevilla 2025: programa, autobuses especiales y consejos para evitar aglomeraciones

La Noche en Blanco congrega cada año a miles de ciudadanos en los principales centros culturales de Sevilla.

Sevilla celebra este viernes la duodécima edición de su Noche en Blanco, una cita organizada por la asociación semillasemueve que se ha convertido en un imprescindible del calendario cultural de la ciudad. Los museos, monumentos y otros espacios singulares de la capital hispalense volverán a abrir de forma excepcional, muchos con entrada gratuita y precios reducidos, en una noche que reúne más de 160 actividades abiertas al público en todos los barrios.

Durante unas horas, la ciudad se transformará en un auténtico hervidero de cultura. El objetivo de esta iniciativa es acercar la cultura a la ciudadanía, así como mostrar la riqueza de la oferta cultural sevillana, a través de una amplia variedad de propuestas artístas que abarcan música, teatro, exposiciones, visitas guiadas, danza, cine o literatura.

Novedades de la Noche en Blanco 2025

La programación de la Noche en Blanco 2025, disponible en la web oficial, incorpora interesantes novedades entre las que destacan las visitas a las cubiertas de la Catedral de Sevilla, recorridos multimedia por su interior y visitas guiadas a la Iglesia Colegial del Salvador.

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Sevilla participará con recorridos teatralizados en el Museo del Puerto, mientras que la Factoría Cultural del Polígono Sur acogerá un concierto internacional de piano. Asimismo, el Festival de Ópera de Sevilla se suma con recitales en distintos rincones de la ciudad.

Como en cada edición, será posible acceder a monumentos y puntos emblemáticos de la ciudad, entre los que se incluyen:

Museo de Bellas Artes

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Acuario de Sevilla

Pabellón de la Navegación

Palacio Bucarelli

Casa de la Provincia

Palacio de los Marqueses de la Algaba

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses

Fundación Cajasol

Entre las actividades, destacan numerosas visitas guiadas que permiten conocer la ciudad desde prismas distintos: rutas históricas, temáticas gastronómicas, recorridos misteriosos o itinerarios vinculados a la Semana Santa. Algunas de las más curiosas y singulares son:

Visita guiada a los Baños de la Reina Mora y la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús

y la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús Ruta temática Historias del chocolate - Sevilla a la carta

Paseo por Sevilla y sus barrios - Mirasevilla

La Cara Oscura de Sevilla - Explorer Sevilla

Visita teatralizada a la Iglesia de Santiago - Hermandad de la Redención

- Hermandad de la Redención Ruta teatralizada Historias de la Alameda - Conocer Sevilla

- Conocer Sevilla Microvisitas teatralizadas al Palacio Bucarelli - Engranajes Culturales

Un paseo por la Judería - Todo sobre Sevilla

Orígenes y curiosidades de la Semana Santa - El Contraguía

La Sevilla de Cervantes - Ispavilia

La Noche en Blanco ofrece asimismo actividades para todos los públicos, desde cuentacuentos y talleres infantiles hasta experiencias de memoria colectiva para los mayores, pasando por propuestas de arte digital, conciertos, espectáculos de danza, exposiciones o rutas urbanas. En paralelo, se celebra la Noche en Blanco sin barreras, con colectivos vecinales y culturales poblando de actividades distintos barrios o actividades solidarias impulsadas por hermandades y asociaciones.

Servicio especial de Tussam para la Noche en Blanco

El transporte público se erige como una alternativa eficaz al coche particular para facilitar el acceso a esta cita cultural. Con motivo de la Noche en Blanco, Tussam ofrecerá un servicio nocturno especial. En concreto, las 8 líneas de la red nocturna duplicarán su oferta habitual, con frecuencias de paso entre 10 y 25 minutos y últimas salidas desde el Prado de San Sebastián a las 5 de la mañana.

Las líneas 16 (Valdezorras) y 29 (Torreblanca) también incrementarán su oferta y finalizarán su servicio con últimas salidas a las 5:00 desde la Plaza Jerónimo de Córdoba y Prado de San Sebastián, respectivamente.

Debido a la multitud de actividades previstas, serán cientos de personas las que salgan a las calles para disfrutar del gran ambiente de la Noche en Blanco. La popularidad de este evento puede derivar en algunas dificultades para encontrar aparcamiento, largas colas e incluso aglomeraciones en determinados puntos de la ciudad. Para evitar este tipo de incidencias, puedes seguir estos consejos: