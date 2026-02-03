"Madrid es un altavoz internacional para nuestra cultura": así nace Madrilucía, la gran feria andaluza en la capital

Madrid se prepara para vestirse de farolillos, pero esta vez la historia empieza mucho antes del albero y las sevillanas. Empieza con la memoria de quienes crecieron lejos de Andalucía y encontraron en la feria una forma de no perder sus raíces. Así nace Madrilucía, un proyecto que busca llevar la esencia andaluza al corazón de la capital con una mirada contemporánea, sostenible y abierta, y que ha sido presentado en Sevilla, en el marco de SIMOF, como una forma de compartir cultura.

Madrilucía no es una estrategia de marketing ni de una copia literal de la Feria de Abril. Surge de una biografía. De la experiencia de quienes crecieron lejos de Andalucía y encontraron en la música, en las fiestas populares y en los encuentros culturales una manera de seguir sintiéndose en casa. "Para mí, aquellos eventos eran mi balón de oxígeno", recuerda Rafael Coto, promotor del proyecto y responsable del recinto Iberdrola Music, al explicar el origen emocional de Madrilucía. “Yo crecí fuera de Andalucía y los festivales, las ferias, la música y la cultura de mi tierra me conectaban con mis raíces. Cuando me hablaron de Madrilucía, de su historia en los años noventa, sentí que había algo que debía recuperar, algo que tenía que compartir de nuevo”.

Una feria que nace de la memoria

Rafael Coto es responsable del recinto Iberdrola Music, un espacio de gran formato situado en Villaverde que, en apenas tres años, se ha convertido en una referencia para la celebración de eventos internacionales. "Lo creamos por la necesidad de salvar uno de nuestros festivales, y acabó siendo algo mucho más grande", explica. El recinto es hoy pionero a nivel mundial por su funcionamiento completamente electrificado y alimentado con energía renovable. "Es el único recinto de este formato en el mundo que no utiliza generadores ni combustibles fósiles. Es 100% sostenible de verdad", subraya.

La historia de Madrilucía vuelve a activarse cuando Francisco de Paula, presidente de la Asociación de Amigos de Andalucía, llama a la puerta del equipo para recuperar una idea que ya triunfó en Madrid en los años noventa. Durante nueve ediciones, aquella feria acercó Andalucía a miles de personas hasta que murió, según Coto, "de éxito y de falta de infraestructuras adecuadas". "Cuando me cuentan la historia, conecto desde un lugar muy emocional. Yo soy hijo de emigrantes andaluces y sé lo que significa estar lejos de tu cultura", afirma.

Tradición andaluza en un Madrid que mira al futuro

Ese componente sentimental fue clave para convencer a socios e inversores de apostar por un proyecto complejo, que requiere semanas de ocupación del recinto y una gran inversión. "Desde el primer momento entendimos que teníamos una responsabilidad. Madrid no deja de ser un altavoz internacional y podía servir para amplificar nuestra cultura", defiende.

Madrilucía se celebrará en su primera edición de miércoles a domingo durante dos semanas y contará con más de 400 casetas, espectáculos de flamenco, música en directo, moda flamenca, gastronomía y tradición ecuestre. La programación se está definiendo de manera coordinada con las instituciones para garantizar movilidad, horarios y convivencia con el entorno. "Es un público familiar y hay que ser muy responsables. Este año será de una manera y la experiencia nos irá marcando la evolución", explica Coto.

Uno de los espacios centrales será la Plaza Candela, concebida como una plaza pública dentro del recinto. "Nos hemos permitido el lujo de crear un espacio donde artistas de primer nivel puedan actuar sin que el público tenga que pagar un extra. Queremos que lo disfrute desde quien compra la entrada más económica hasta la marca más importante que tenga una caseta", señala. La feria, insiste, no busca competir con la de Sevilla: "No es una copia. Nace en otra época, con otras normativas y otro contexto social. Simplemente es una interpretación contemporánea, con la tradición como eje central".

Un proyecto con impacto social y territorial

Además de su dimensión cultural, Madrilucía incorpora una fuerte vocación social. Villaverde, donde se ubica Iberdrola Music, es un distrito históricamente castigado. "No somos una institución, pero sentimos la responsabilidad de devolver algo al entorno", explica Coto. Entre las iniciativas previstas se incluyen jornadas culturales para colegios sin recursos, transporte gratuito para colectivos vulnerables y colaboración con asociaciones y empresas locales.

El promotor defiende además la dimensión económica del proyecto, que busca generar empleo y oportunidades de negocio vinculadas al arte, la gastronomía y la moda andaluza. "Hemos recibido una avalancha de solicitudes de proveedores, empresas de Andalucía y colaboradores. Es emocionante ver cómo la cultura puede dinamizar una economía local y, al mismo tiempo, crear comunidad", asegura.

Respecto a las críticas desde Andalucía por trasladar la feria a Madrid, Coto responde con respeto y firmeza: "Entiendo el debate y me parece sano. Pero la cultura no se pierde cuando viaja, se multiplica. Madrid es un altavoz y estoy convencido de que nos vamos a retroalimentar".

Con entradas populares aún por anunciar y un claro enfoque de accesibilidad, Madrilucía busca consolidarse como una cita anual que combine tradición, innovación y sostenibilidad. "Si conseguimos que la gente se alimente de este ecosistema cultural, aunque sea un poco, habrá merecido la pena", concluye Rafael Coto, mientras proyecta una feria donde lo andaluz se vive, se siente y se comparte en el corazón de Madrid.