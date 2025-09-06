Invitación a una cena en un céntrico hotel sevillano al rellenar su pasaporte de menús degustación

Cuatro cenas, cuatro culturas, así es como se llama el evento organizado por el hotel sevillano Ocean Drive, ubicado en la Plaza de la Encarnación, con el que pretenden hacer un recorrido por las comidas más típicas de otros países "sin salir del barrio". Durante dos viernes al mes, de septiembre a diciembre, las personas interesadas podrán disfrutar de un viaje de sabores sin hacer las maletas con diferentes menús degustación de cocinas como la argentina, la china o la marroquí.

Cómo funciona

En cada una de las cenas organizadas se les entregará un pasaporte a los comensales. Este deberán presentarlo en el restaurante del hotel cada vez que lleguen para que se lo sellen. A partir de los tres sellos los comensales podrán disfrutar de una cena especial en enero por cortesía del hotel. El pasaporte no es transferible por lo que se debe guardar a buen recaudo para poder conseguir la invitación a dicha cena.

Calendario de cenas

Septiembre – ARGENTINA

Menú y maridaje

Berenjenas en escabeche – Fernet

– Fernet Choripán – Sidra de pera

– Sidra de pera Entraña a la plancha – Tinto Evodia

– Tinto Evodia Torta de dulce de leche – Aranda Cream

– Aranda Cream Viernes, 12 y 26 de septiembre

Octubre – CHINA

Menú y maridaje

Ensalada de agar-agar – Lumé Brut

– Lumé Brut Rollito de pato crujiente – Naíz de tinaja

– Naíz de tinaja Ternera con bambú y setas – Tintilla esencia de la Torre

– Tintilla esencia de la Torre Jian Dui – Vino Misterio

– Vino Misterio Viernes, 10 y 24 de octubre

Noviembre – MARRUECOS

Menú y maridaje

Tabulé de verduras y vinagreta de cúrcuma – Jugo de granada y especias

– Jugo de granada y especias Pastela de pollo a la miel de flores – Limonada OD

– Limonada OD Tajín de cordero – Win Tinto Crianza 0%

– Win Tinto Crianza 0% Kunafa rellena de pistacho – Cocktail de té marroquí

– Cocktail de té marroquí Viernes, 7 y 21 de noviembre

Diciembre – FRANCIA

Menú y maridaje

Ensalada Niçoise – Txakoli

– Txakoli Quiche Lorraine – Cremant

– Cremant Lenguado a la meunière – Albariño Santiago Roma

– Albariño Santiago Roma Crème brûlée – Brandy Veragua

– Brandy Veragua Viernes, 21 de diciembre (única sesión)

Desde que empezaron en el sector hotelero en el año 2006, OD Hotels, la reconocida compañía que cuenta con hoteles en Ibiza (Ocean Drive Ibiza, Ocean Drive Talamanca y Can Jaume by Ocean Drive), Madrid (Ocean Drive Madrid) y Barcelona (Ocean Drive Barcelona), abría su establecimiento en Sevilla en el año 2024 en la Plaza de la Encarnación.

La compañía tiene en todos sus establecimientos un enfoque arty, una colección completa de muebles de autor, moderna, responsable e inclusiva, que en el caso de Sevilla captura la frescura mediterránea fusionada con la rica tradición arquitectónica de la ciudad, su paleta de colores distintiva y el encanto del estilo mudéjar.