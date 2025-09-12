El Muelle de las Delicias estrena nuevo espacio para comidas, cenas y el mejor tardeo sevillano

Puerto de Cuba Café del Río abre sus puertas en Sevilla con un nuevo local que apuesta por un concepto que ofrece tapeo, comidas y cenas con una variada y cuidada oferta gastronómica. Además de esto también se podrá disfrutar de un buen tardeo con música en directo y un ambiente inigualable para copas nocturnas, con una terraza con vistas al Guadalquivir ideal para ver el atardecer. El restaurante, además, dispone de varios espacios polivalentes, cubiertos y al aire libre, por lo que se presenta como el lugar ideal para celebrar todo tipo de eventos, desde reuniones empresariales hasta celebraciones familiares, en un entorno privilegiado frente al río.

Durante la inauguración del nuevo espacio, Pablo Castilla, director del Grupo Puerto de Cuba La Raza, agradeció la labor de los socios del Grupo, los más de 150 empleados del grupo y los proveedores y destacó: “Nos hace mucha ilusión que el nombre Puerto de Cuba vuelva al río y que dentro de poco el nombre de La Raza también vuelva a estar presente en el parque gracias a la apertura del mítico Bar Citroën”.

El nuevo local destaca por su oferta variada: tapas creativas que reinterpretan recetas clásicas, platos para compartir, opciones de cena para escenarios formales y un programa de tardeo con programación musical regular. La experiencia se completa con un abanico de espacios versátiles, que permiten adaptar el ambiente a cada ocasión: desde zonas íntimas cubiertas hasta áreas al aire libre con vistas al río diseñadas especialmente para eventos. Puerto de Cuba Café del Río se sitúa como un puente entre la tradición culinaria andaluza y la modernidad de una experiencia de ocio integral y supone el reencuentro de la marca Puerto de Cuba con el río, lo que promete convertir cada visita en una experiencia memorable.

El Grupo Puerto de Cuba La Raza gestiona una decena de negocios: Puerto de Cuba Café del Río, Ispal, Taberna Entrecárceles, Puerto de Cuba en el Gourmet Experience de El Corte Inglés del Duque, La Placita de San Bernardo, Bar Casa EME, La Hostería del Prado o La Raza catering, algunos de los cuales son considerados auténticos símbolos de Sevilla, con una larga y exitosa historia.

Además, ha apostado por el nuevo servicio de Ispal Catering, una propuesta que lleva a la calle su modelo de alta cocina de calidad, pero especialmente diseñado para la organización de eventos y el sector MICE. Esta nueva línea de negocio se presenta como una opción altamente competitiva y atractiva en el mercado de catering, ampliando así la oferta del grupo, que ya cuenta con una línea de catering consolidada. Y próximamente abrirán sus puertas el Bar Citroën y La Quinta del Sordo, en el mítico enclave del Parque de María Luisa, a cuya apertura hacía un guiño el vehículo Citroën de época que recibía a los invitados en la puerta del nuevo Puerto de Cuba Café del Río.

La inauguración del nuevo espacio Puerto de Cuba Café del Río reunía en la noche del 11 de septiembre a más de 800 invitados de la sociedad sevillana, que disfrutaron de una animada fiesta con temática cubana. La velada estuvo llena de ritmo, color, baile y actuaciones en directo, como la de la cantaora Argentina, acompañada por el grupo “Son de Cuba”, y los históricos dj’s de Puerto de Cuba Tole, Ñoño y Virgilio. Todo un evento que sienta precedentes de lo que va a ser este nuevo espacio que abre sus puertas en la capital hispalense.