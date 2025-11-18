El queso 'con oro' del fabricante sevillano Quesí, premiado en el World Cheese Awards

Quesos Quesí volvió a ver reconocida su propuesta ecológica y sostenible en la elaboración de sus quesos artesanos, al ganar de nuevo dos medallas en los World Cheese Awards, la competición más prestigiosa del mundo en lo que a quesos se refiere. Esta vez, el fabricante de Osuna, que trabaja sólo con la leche que produce su rebaño de cabras, ha obtenido dos medallas de bronce, una su queso fresco y otra el novedoso queso semicurado con oro. La competición se ha celebrado por primera vez en unpaís de tanta tradición quesera como Suiza, en concreto en Berna.

No es el primer año que el fabricante artesano de Osuna regresa con varias distinciones del World Cheese Awards. El queso semicurado, que es el más demandado, recibió la medalla de bronce en el WCA y Oro en el prestigioso Concurso Internacional de Lyon, además de plata en la XV Feria del Queso Artesanal de Andalucía 2024. Regenta la empresa Manuel Perea con su mujer, Loli López, y sus hijos Rubén y Gema, y especializada en el queso de cabra.

La abuela de Manuel, tiempo ha, empezó a fabricar quesos con medio centenar de cabras de la raza florida y su éxito fue inmediato a nivel comarcal. Tres generaciones después, la marca exporta quesos a Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña. Y por supuesto, disfruta de una amplia demanda en Madrid o Barcelona. El secreto de su éxito reposa en la fidelidad al método artesanal de siempre.

El queso fresco, también premiado. / D.S.

En verano del pasado año, añadió a su tienda de Osuna otra en el corazón del centro de Sevilla, la calle Sagasta. En esta tienda ha diversificado su oferta, siempre con productos artesanos y de calidad. Ahora que se acercan las fechas navideñas, ponen a la venta los reconocidos mantecados estepeños de El Gamo y del Obrador de los Ángeles, por ejemplo.

La 37ª edición de los World Cheese Awards deja a la representación española con un buen palmarés entre los mejores quesos del mundo. En total, son 20 las referencias del país que volvieron con una medalla Super Gold bajo el brazo, la máxima distinción por cada una de las categorías que acoge el prestigioso certamen. El concurso internacional más prestigioso del queso lo organiza la asociación británica The Gild of Fine Food, fundada en 1995. Este año se han presentado 5.244 quesos procedentes de 46 países distintos, los cuales han sido catados a ciegas por un panel de 265 jueces.