De servilletas a lienzos: Manuel Barragán transforma la cotidianeidad en arte solidario en Triana

Entre cervezas, conversaciones y la atmósfera de una taberna sevillana, Manuel Barragán encontró el lienzo perfecto: una servilleta. Lo que comenzó como un acto espontáneo se ha convertido en un fenómeno viral y ahora en una exposición que mezcla arte, cultura local y solidaridad. Su muestra, ‘De Servilletas Maneras’, se inaugura el 30 de septiembre en la Taberna Chiguato, en pleno corazón de Triana, y permanecerá abierta hasta el 12 de octubre.

Barragán, de 23 años, confiesa que la inspiración le llega "con una buena compañía, una buena cerveza y el momento indicado". La elección del local no es casual: "Es el entorno perfecto para la exposición, una taberna, Triana, mi barrio. También, al ser una taberna sanluqueña, ayuda mucho al ambiente y creo que es el lugar ideal para hacerla", explica. Su obra refleja la vida cotidiana de Sevilla, donde el acto de reunirse en un bar, compartir una cerveza y charlar con amigos se transforma en arte accesible y cercano.

El artista comenzó a formarse desde muy joven, primero en talleres y después en la Escuela de Arte de Sevilla, donde consolidó su técnica. Además, se perfeccionó con Javier Jiménez Sánchez-Dalp, reconocido boligrafista que Barragán considera su maestro. Esa formación le permitió desarrollar un estilo que combina precisión y espontaneidad, trasladando escenas cotidianas a pequeños lienzos improvisados: servilletas. Su obra ha logrado conectar con el público no solo por la técnica, sino por la identificación emocional que genera: "la gente se ve reflejada en las servilletas, en el entorno, en el hecho de que es algo que se hace cuando estás con una persona, conversando, tomando cerveza, pasando un rato con los amigos".

Chiguato es el entorno perfecto para la exposición, una taberna, Triana, mi barrio — Manuel Barragán - @de_servilletas_maneras

Entre los temas que aborda, Barragán incluye retratos de personajes célebres como Silvio o El Pali, monumentos emblemáticos de Sevilla como La Giralda y la Torre del Oro, así como referencias a tradiciones andaluzas y locales. La exposición es un verdadero recorrido cultural y emocional por Andalucía, que combina retratos, paisajes, detalles cofrades, taurinos y futboleros. Además, un guiño especial se hace a Sanlúcar de Barrameda, rememorando sus raíces y tradiciones. Para Barragán, lo más importante es que "la gente que venga disfrute, se tome su copita de manzanilla, vea la exposición y se vea identificada con alguna de las servilletas".

Las servilletas más queridas por Barragán: Silvio y El Pali / Carolina Rojas

Pero ‘De Servilletas Maneras’ no es solo una exposición artística; también tiene un fin solidario. Todos los beneficios serán destinados al Proyecto Azarías, promovido por la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. Este programa apoya a jóvenes desfavorecidos del Polígono Sur en su educación, acompañándolos desde la Educación Secundaria hasta la universidad.

Además de su proyecto con servilletas, Barragán ha desarrollado una carrera destacada como cartelista, ilustrador y diseñador, participando en importantes encargos para hermandades de toda España, incluyendo el Cartel de la Semana Santa de Moguer 2025, el 75.º aniversario del patronazgo de la Virgen de los Reyes y la Romería de Montemayor 2024. También ha trabajado en la recuperación de elementos patrimoniales como la "Saya de los Soleanos" o el Simpecado de la Hermandad de Montemayor de Sevilla.

Con solo 23 años, Manuel Barragán demuestra que la creatividad y el compromiso social pueden ir de la mano. La exposición en la Taberna Chiguato combina el arte con la gastronomía, permite a los visitantes disfrutar de tapas locales mientras contemplan los retratos y paisajes que rinden homenaje a Sevilla y Andalucía, y ofrece la oportunidad de apoyar una causa educativa.

Los interesados en adquirir alguna de las obras pueden contactar a través de las redes sociales @deservilletasmaneras o al correo deservilletasmaneras@gmail.com.