Sevilla, destino gastronómico destacado para los turistas británicos
La riqueza culinaria de la ciudad se suma a su patrimonio cultural como factor clave para atraer visitantes del Reino Unido
La bodega del Aljarafe famosa por servir comida tradicional y mosto en temporada
La ciudad de Sevilla vuelve a situarse en el mapa como uno de los destinos favoritos de los turistas británicos, no solo por su riqueza histórica y cultural, sino también por su gastronomía tradicional. Según un artículo reciente del periódico británico The Sun, los viajeros están cada vez más influenciados por la comida a la hora de elegir destino, y Sevilla ofrece algunas de las experiencias culinarias más auténticas de Andalucía.
Entre los platos más recomendados destacan los guisos andaluces, considerados platos de gran contundencia, elaborados con carne, legumbres y especias que se cocinan lentamente hasta alcanzar todo su sabor. Los restaurantes familiares y tradicionales de la ciudad son los mejores lugares para probar estas recetas históricas, según apunta el periódico.
Aunque Sevilla se lleva parte del protagonismo gastronómico, el reportaje también menciona otros destinos españoles destacados para los británicos, como Barcelona, Asturias, Málaga y Alicante, donde los turistas pueden disfrutar de bodegas, sidrerías, pescados frescos y arroces tradicionales.
¿Dónde probar algunos de los mejores guisos en Sevilla?
El cuchareo es una de las actividades más recomendables durante el invierno en Sevilla, y la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar de guisos caseros de toda la vida:
- Er Caserío: ubicado en el corazón histórico de Sevilla, este restaurante conserva la esencia de la cocina tradicional andaluza. Con más de 60 años de historia, Er Caserío ofrece guisos como patatas guisadas, puchero, lentejas con chorizo, fabes con almejas, potaje de alubias o menudo con garbanzos, que sorprenden tanto a locales como a visitantes.
- Taberna Zurbarán: situada en la Plaza de Zurbarán, cerca de las Setas de la Encarnación, es famosa por sus guisos tradicionales y su ambiente acogedor. Entre sus platos destacan espinacas con garbanzos, carne con tomate, menudo, albóndigas y socarrat de conejo, siempre siguiendo la tradición de las abuelas andaluzas.
- Restaurante Carlos Baena: en el centro, próximo a los Jardines de la Buhaira, este restaurante lleva casi tres décadas sirviendo guisos clásicos como cocido de berza, potaje de garbanzos con langostino y huevo o garbanzos con manitas de cerdo, manteniendo las recetas tradicionales con algún toque original.
- Casa Concha: fuera de la ciudad, en la Sierra Norte, este restaurante de Almadén de la Plata combina escapada rural con cocina tradicional. Fundado en 1980, ofrece guisos caseros y platos de carne de origen local, además de menús especiales para los peregrinos del Camino de la Plata.
