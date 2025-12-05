Sevilla, destino gastronómico destacado para los turistas británicos

Un grupo de personas en un bar del centro de Sevilla, en una imagen de archivo

La ciudad de Sevilla vuelve a situarse en el mapa como uno de los destinos favoritos de los turistas británicos, no solo por su riqueza histórica y cultural, sino también por su gastronomía tradicional. Según un artículo reciente del periódico británico The Sun, los viajeros están cada vez más influenciados por la comida a la hora de elegir destino, y Sevilla ofrece algunas de las experiencias culinarias más auténticas de Andalucía.

Entre los platos más recomendados destacan los guisos andaluces, considerados platos de gran contundencia, elaborados con carne, legumbres y especias que se cocinan lentamente hasta alcanzar todo su sabor. Los restaurantes familiares y tradicionales de la ciudad son los mejores lugares para probar estas recetas históricas, según apunta el periódico.

Aunque Sevilla se lleva parte del protagonismo gastronómico, el reportaje también menciona otros destinos españoles destacados para los británicos, como Barcelona, Asturias, Málaga y Alicante, donde los turistas pueden disfrutar de bodegas, sidrerías, pescados frescos y arroces tradicionales.

¿Dónde probar algunos de los mejores guisos en Sevilla?

El cuchareo es una de las actividades más recomendables durante el invierno en Sevilla, y la ciudad ofrece múltiples opciones para disfrutar de guisos caseros de toda la vida: