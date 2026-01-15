Qué hacer en Sevilla este fin de semana: del regreso de Manolo García a la fantasía de 'Kurios' y la música de cámara del Espacio Turina

Kurios – Gabinete de curiosidades regresa a Sevilla convertido ya en uno de los grandes acontecimientos culturales del invierno. El aclamado espectáculo del Cirque du Soleil vuelve a desplegar su universo fantástico en la Gran Carpa instalada en el Charco de la Pava, con nuevas funciones añadidas hasta el domingo 1 de marzo, ampliando así su estancia en la ciudad.

Estrenado originalmente en Montreal en 2014, Kurios es una de las producciones más celebradas de la compañía, con más de tres mil funciones representadas en todo el mundo. Escrita y dirigida por Michel Laprise, esta propuesta invita al público a entrar en un gabinete de curiosidades donde la imaginación es el motor que mueve cada engranaje. El protagonista, conocido como el Buscador, cree firmemente en la existencia de un mundo oculto, un lugar donde nacen las ideas imposibles y los sueños más desbordantes.

A partir de ahí, una galería de personajes extravagantes irrumpe en su universo mecánico para transformarlo todo. Acrobacias imposibles, números aéreos, humor poético y una estética steampunk inconfundible se combinan en un montaje que asombra por su precisión técnica y su potencia visual. Sobre el escenario, cincuenta artistas de más de veinte países dan vida a un espectáculo vibrante, lleno de ritmo y emoción.

Las entradas están disponibles a través de cirquedusoleil.com.

‘The Jury Experience’

El Cartuja Center CITE propone una forma distinta de vivir el teatro con The Jury Experience: un caso judicial inmersivo, un drama participativo que rompe la cuarta pared y convierte al público en protagonista. La experiencia plantea un juicio ficticio en el que los asistentes asumen el papel de jurado popular y deben decidir, en tiempo real, la inocencia o culpabilidad del acusado. No se trata solo de observar: cada espectador participa activamente mediante su teléfono móvil, escaneando códigos QR y votando a lo largo del proceso.

Con una duración aproximada de una hora, la función recrea con detalle el ambiente de una sala judicial, combinando interpretación, narrativa y tecnología para generar tensión, debate y reflexión. Las pruebas, los testimonios y los giros del caso obligan al público a tomar partido, poniendo a prueba sus prejuicios, su sentido de la justicia y su capacidad de análisis.

El espectáculo, recomendado para mayores de doce años, ha sumado nuevas fechas ante la buena acogida del público, ampliando su programación hasta marzo de 2026. The Jury Experience es ideal para quienes buscan una experiencia cultural diferente, dinámica y estimulante, en la que el desenlace no está escrito de antemano.

‘Canine jaunâtre 3’ en el Teatro Central

El viernes 16 y el sábado 17 llega al Teatro Central Canine jaunâtre 3, una potente pieza de danza contemporánea creada por Marlene Monteiro Freitas para veinticinco bailarines. El montaje está realizado y producido por el Ballet de l’Opéra de Lyon.

Entradas disponibles a 25 euros en teatrocentral.sacatuentrada.es

‘Genius Loci. Doñana a la intemperie’

Hasta el 19 de marzo puede visitarse la exposición Genius Loci. Doñana a la intemperie en la Fundación Biodiversidad. Comisariada por Milagros Maldonado y Henrique Faria, reúne obras de Adrián Pujol creadas durante su residencia artística, dentro del proyecto Ave Doñana.

Entrada gratuita hasta completar el aforo disponible.

Manolo García celebra su legado musical sobre el escenario sevillano.

Este jueves, Manolo García ofrecerá un esperado concierto en Sevilla en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes). La cita forma parte de su gira de teatros, un formato especialmente cuidado en el que el artista barcelonés presenta su nuevo trabajo discográfico, 3. Un álbum que vuelve a mostrar su particular universo poético, siempre atento a lo cotidiano, a la emoción sencilla y a la mirada humanista que ha marcado toda su trayectoria.

El concierto será también una oportunidad para reencontrarse con algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera en solitario, con especial atención a Arena en los bolsillos (1998), el disco con el que inició una nueva etapa tras su salida de El Último de la Fila y que se ha convertido en un referente de la música popular española.

Sobre el escenario, Manolo García estará acompañado por una banda sólida y veterana, integrada por Ricardo Marín, Sara García, Albert Serrano, José Luis Ordóñez “Josete”, Íñigo Goldaracena, Charly Sardà, Juan Carlos García y Olvido Lanza.

Entradas disponibles desde 23 euros en cartujacenter.janto.es.

‘Coppélia’

Del 14 al 17 de enero se representará Coppélia en el Teatro de la Maestranza. El célebre ballet de Léo Delibes llega con coreografía adaptada por Jean-Guillaume Bart y la producción del Opéra National du Capitole de Toulouse, acompañado por la ROSS.

Entradas desde 45 euros en teatrodelamaestranza.koobin.es.

‘Sorolla en el Alcázar de Sevilla’

Hasta el 1 de marzo podrá visitarse la exposición Sorolla en el Alcázar de Sevilla en el Salón Gótico del Real Alcázar de Sevilla. Reúne quince obras de Joaquín Sorolla inspiradas en el monumento, muchas pintadas in situ y comisariadas por Román Fernández-Baca.

Exposición gratuita para los nacidos o residentes en Sevilla.

El Espacio Turina reúne excelencia y cercanía en su temporada de cámara

Abel Tomàs.

El ciclo de música de cámara del Espacio Turina recorre la temporada 2025-2026 con una cuidada programación que se extiende hasta el 22 de mayo. En total, se han previsto diez conciertos que exploran distintos formatos y estilos del repertorio camerístico, a los que se suman dos jornadas del XII Concurso de Música de Cámara José Gámez.

El ciclo combina grandes nombres del panorama internacional con propuestas temáticas de gran interés. Entre ellas destacan programas dedicados a la música para tres cuerdas o la influencia española en la Viena clásica.

La programación de enero de 2026 incluye tres conciertos destacados. El sábado 17, el violinista Abel Tomàs y la pianista Emma Stratton interpretan obras de Franz Schubert, con un programa centrado en sonatinas, rondós y fantasías. El domingo 18, la Orquesta de Cámara de Bormujos, junto a la soprano Rocío de Frutos, propone La huella española en la Viena clásica, con obras de Marianna von Martinez y Gluck. El martes 20, el violonchelista Jean-Guihen Queyras afronta el reto de las seis suites para violonchelo solo de Bach.

Juan Dávila.

El 16 y 17 de enero, Juan Dávila regresa al Cartuja Center CITE con El palacio del pecado 2.0. Un show de humor deslenguado, cargado de improvisación e interacción directa con el público, en nuevas funciones no recomendadas para menores de 18 años.

Entradas disponibles desde 36 euros en entradasatualcance.com.

Jero Romero

Este viernes Jero Romero ofrecerá un concierto en formato acústico en la Sala CITE del Cartuja Center CITE. El cantautor toledano repasará su trayectoria en solitario y presentará Mi vida en partes muy pequeñas, un EP íntimo interpretado solo con guitarra.