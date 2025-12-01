Diario de Sevilla abre hoy, 1 de diciembre, la primera ventana de su Calendario de Adviento de tapas sevillanas, una propuesta que durante 24 días recorrerá algunos bares de la ciudad y se mostrarán las tapas que han hecho que ese lugar esté en el mapa. La iniciativa arranca con un icono indiscutible: las croquetas de jamón de Casa Ricardo, quizá las más célebres de Sevilla, convertidas en un fenómeno gracias al boca a boca, la tradición familiar y un trabajo artesanal que no ha perdido ni un ápice de autenticidad.

Casa Ricardo es una historia que se remonta más de un siglo. El local está documentado desde 1898 y, tras pasar por distintos propietarios, tomó su identidad actual en 1985, cuando la familia de Ricardo se hizo cargo del negocio. Desde entonces, Casa Ricardo es una referencia absoluta en la hostelería sevillana. "Este febrero haremos 41 años", cuenta Ricardo Núñez, representante de una familia que ha convertido este rincón de Sevilla en un templo del tapeo.

Pero si hay una tapa que simboliza la esencia del bar, esa es la croqueta de jamón. Su origen es tan humilde como auténtico.Una receta familiar que preparaban su madre y su abuela con las sobras del puchero de los fines de semana. Cuando su padre asumió el local, decidió llevar a la carta aquellos platos reconfortantes que se comían en casa, entre ellos estas croquetas que pronto empezaron a ganar fama.

¿Cuál es su secreto? Ricardo lo tiene claro: "La bechamel es muy fluida, muy suave, y todo se hace a mano". Nada de máquinas. Sus dos hermanas, su mujer y su cuñada son las responsables de la producción diaria, trabajando cada masa y cada rebozado como se hacía hace décadas. Esa elaboración artesanal hace que existan pequeñas variaciones según el día, una prueba inequívoca de que detrás no hay proceso industrial, sino manos y tradición. La bechamel, que es la auténtica protagonista, y la calidad del jamón completan una fórmula que ha conquistado a miles de clientes. "Nosotros no podemos decir que sean las mejores de Sevilla; eso lo dicen los clientes", afirma Ricardo.

Además de las croquetas, la carta de Casa Ricardo incluye otras tapas emblemáticas como el solomillo al whisky, el flamenquín casero, acompañado de una salsa secreta, o propuestas que se han ido incorporando con el tiempo, como el atún con alioli o las pavías tradicionales. Aun así, ninguna ha logrado el nivel de fama de las croquetas. Lo que empezó como un plato familiar es hoy una parada obligatoria en las rutas gastronómicas de locales y visitantes. "Antes venía sobre todo gente del barrio. Ahora llega gente de fuera de Sevilla e incluso de otros países que ha oído hablar de las croquetas", explica Ricardo.

Por todo ello, Casa Ricardo era el punto de partida perfecto para este 1 de diciembre, el primer día del Calendario de Adviento gastronómico de Diario de Sevilla. El Adviento más sabroso de Sevilla ya ha comenzado.