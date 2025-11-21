La Navidad llega a Sevilla con una agenda repleta de propuestas para disfrutar a cualquier edad. Desde parques temáticos y pistas de hielo hasta belenes artesanales y espectáculos inmersivos, la ciudad se transforma este fin de semana en un gran escenario festivo.

En Dos Hermanas, Navidad Park abre con más de 40 atracciones y una pista de hielo profesional.

En el centro, la Feria del Belén vuelve a reunir a artesanos que mantienen viva una tradición muy sevillana.

Los centros comerciales también suman opciones: Torre Sevilla estrena una pista de hielo sintética con promoción especial para clientes, mientras que Los Arcos ilumina su fachada con un gran encendido acompañado de teatro musical, pasacalles y una pista ecológica.

Para quienes buscan algo diferente, la Fundación Cajasol invita a convertirse en 'piloto de dragones' con una experiencia basada en La Historia Interminable.