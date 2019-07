Horóscopo semanal de Piscis (22 - 28 de julio)

Hay momentos en los que las cosas te afectan más. Esta semana te sentirás poco valorado por la gente que siempre te pide consejo. No te hundas Piscis e intenta pensar que lo hacen sin ningún tipo de maldad. Eres una persona muy sensible, eso no es nada malo, pero a veces te afectan cosas que los demás ni se paran a pensar. Sé fuerte, poco a poco te estas volviendo más duro y esto que le viene muy bien a tu personalidad.

Arrasas por donde pisas y eso lo sabes. Tienes ganas de lanzarte a la piscina por esa persona que tanto te gusta. Aprovecha estos días que te sientes tan deseado.

Un consejo: haz una escapada este fin de semana a la playa.