Horóscopo semanal de Piscis (3 - 10 marzo)

Estás empezando a sentir más comodidad en tu campo y eso te hace coger más confianza y seguridad. Sigue esforzándote y no olvides mostrar agradecimiento hacia aquellos que más te apoyan. Si hace tiempo que no ves a tu familia, tómate un fin de semana para visitarlos y compartir algunos momentos con ellos. Hay tensiones sin resolver en tu vivienda, no saques al puma que llevas dentro y habla con todas las partes con diplomacia y aplomo.

Un consejo: Quizás haya llegado la hora de analizar si todas las amistades que tienes son positivas para ti. En tu círculo hay energías negativas que pueden traerte malas situaciones en un futuro cercano.

Tu signo afín de la semana: Capricornio, Cáncer