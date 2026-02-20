Ya está en Mango la falda boho definitiva de la primavera y no es en el color que más se lleva esta temporada

La estética boho siempre resurge cuando llega la primavera. O al menos se adapta a las tendencias de esta estación, desmarcándose de las propuestas más cálidas del otoño o las más frescas del verano. En primavera, la estética boho tiene su propia personalidad y hace de los vestidos bohemios y las faldas sueletcitas su santo y seña. Aunque, nuestras prendas favoritas para hacer gala de la estética boho son las últimas. Versátiles, cómodas y con muchas más posibilidades de combinación, las faldas boho se antojan perfectas para construir los looks relajados y naturales que tanto nos gustan en primavera.

Si atendemos a las tendencias de esta primavera 2026, tenemos claro que los colores que se llevan son los tonos pastel y, por ende, serán los que tiñan las faldas boho. Aunque siempre hay diseños con los que resulta sencillo marcar un antes y un después y que nada tienen que ver con los colores más en tendencia del momento. ¿No nos crees? Solo hay que echar un vistazo a la falda que acaba de llegar a Mango y que ya se ha convertido en el diseño boho definitivo de esta primavera. Y no, no es de color rosa.

El combo estrella de las faldas de estilo boho es con una blusa blaca, generalmente, anudada a la cintura. / @anantolinfifty

Asimétrica y de color marrón, así es la falda boho de Mango definitiva de la primavera

El marrón ha sido tendencia durante mucho tiempo y va a costar despojarse de él. Tampoco lo creemos necesario si con él podemos apostar por looks de lo más especiales. Por eso nos encanta que la nueva falda boho de Mango sea marrón y no rosa. Es cierto que el color rosa es una tonalidad muy dulce y romántica que enacaja a la perfección con la estética coquette que tanto se lleva, pero para un look boho preferimos algo más rompedor. Como esta falda, aunque su color no es lo único que la convierte en la falda boho de la primavera.

Además de ser marrón, en una versión más chocolate, la falda presenta los clásicos volantes que sirven de aderezo a las faldas bboho, pero cuentan con un detalle que la hace más especial: la asimetría. Los volantes discurren por la falda de forma irregular dándole mucho movimiento a una prenda que, además, podrás seguir usando cuando sea verano. Solo tienes que cambiar las botas por unas cuñas de esparto.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda boho de Mango tiene un precio de 69,99 euros.

Ref: 27064446