Los pantalones más western del otoño son de Parfois y tienen tachuelas

La estética western viene pisando fuerte desde temporadas pasadas. En la primavera-verano 2024, los cowboys y las cowgirls lo petaron con sus atuendos. Incluso hemos visto cómo algunas influencers y celebs internacionales se colocaban sus sombreros vaqueros y parecían auténticas amazonas sacadas del Lejano Oeste. Cinturones con hebillas XL y detalles metalizados de aire vintage, tejidos denim, flecos, botas cowboy... Son prendas que se enmarcan en este estilo y que están en lo más alto de las tendencias (algunas se han convertido en auténticos básicos de nuestro armario).

Parfois no se lo ha pensado dos veces y ha lanzado su colección más western. Los flecos son los grandes protagonistas de esta nueva edición: están en chaquetas, faldas y bolsos. De hecho, la firma portuguesa ha sacado un bolso tipo cartera con flecos finos de gran longitud que será el accesorio favorito de las invitadas de esta temporada (y está en caqui, burdeos y crudo). El tejido denim, otro de los imprescindibles de este estilo, no pasa de moda. Es el caso de estos pantalones en azul y blanco con tachuelas de la colección de Parfois que no querrás quitarte en tu día a día. Los llevarás con botas cowboy, manoletinas y mocasines.

El bolso de fiesta de flecos de Parfois que todas las invitadas querrán llevar / parfois.com

REF Caqui | 223529_KKS, Crudo | 223529_ECS y Burdeos | 223529_BUS (bolso)

Pantalón con tachuelas de Parfois

Además de los maxicinturones y el tejido denim, la estética western se cuela en nuestros armarios de otras formas. Bandanas a modo de tops, pantalones, camisas y chaquetas de ante o de piel, cazadoras, tiros bajos... Son detalles que recuerdan al Lejano Oeste y que se han adaptado a las tendencias más vanguardistas. Los flecos, que originalmente tenían un carácter funcional para repeler el agua de la lluvia y ventilar las prendas, ahora son adornos en movimiento que tienen cabida en todas las prendas de ropa.

En la nueva colección de Parfois vemos piezas con estampados de vaca, tonos tierra con detalles metalizados, y otros que traen de vuelta el estilo vintage. Las tachuelas son otros adornos atemporales que recuerdan a las películas del Lejano Oeste. El pantalón vaquero más original de Parfois está decorado con estos elementos. Lo encontramos en azul y blanco de la talla 34 a la 42, y su precio es 42,99 euros. Solo está disponible en tienda online. Es una prenda versátil a la que podemos sacar el máximo partido. REF Azul | 227060_BL_VG y Blanco | 227060_WT_VG.

Vaqueros azules con tachuelas de Parfois, un básico que no puede faltar en tu armario / parfois.com

Cómo combinar el pantalón con tachuelas de Parfois

La primera opción con la que llevaremos estos vaqueros con tachuelas de Parfois, en cualquiera de sus dos diseños, es con unas botas cowboy. Cómodas, versátiles y muy favorecedoras, son las botas que triunfan con todo tipo de looks. En las tiendas hay modelos para todos los gustos, con tejidos de ante o de piel, de caña alta, media o tobilleras, con detalles de dibujos, tachuelas, desgastadas tipo vintage... Son un must en nuestro armario que llevaremos también con vestidos y faldas.

Si las botas cowboy son demasiado para ti, no te preocupes porque puedes combinar los vaqueros más originales de Parfois con otro tipo de calzado. Puedes llevarlas en un estilo más deportivo, con zapatillas, que son perfectas para la rutina. ¿Quieres ponértelas un sábado noche? no dudes en introducir unas botas de tacón como más te gusten. Y si eres de zapato plano, prueba con mocasines o manoletinas. La modelo lleva unos mocasiones animal print de leopardo que son lo más. De hecho, el catálogo de calzado de la firma portuguesa es muy variado y seguro que das con alguno que te encante.

Los vaqueros blancos con tachuelas de Parfois más western del otoño / parfois.com

La estética western ha tenido bastante tirón en los desfiles de alta costura y en las marcas de moda más accesibles. No dejes de inspirarte en este estilo con prendas que tienes en tu armario. Y si quieres innovar, la nueva colección de Parfois hará que seas una auténtica cowgirl.