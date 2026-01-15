Por Andalucía afina las listas electorales mientras sigue en el aire la unión con Podemos

Los partidos andaluces están concretando estos días las candidaturas para las elecciones andaluzas, una cita electoral prevista para la primavera. La coalición Por Andalucía, integrada por Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, tiene ya definidas las cabezas de las listas de cuatro provincias y concretará en los próximos días las del resto. La participación de Podemos Andalucía en la coalición, repitiendo lo hecho en las elecciones de 2022, está todavía en el aire, mientras que Equo y Adelante Andalucía han declinado concurrir en el conglomerado andaluz de izquierda.

La coalición Por Andalucía está aún negociando los nombres que irán como cabeza de lista en las ocho provincias, aunque ya se han hecho oficiales los números unos de tres circunscripciones: Antonio Maíllo irá por Sevilla, Ernesto Alba lo hará por Málaga y Esperanza Gómez por Cádiz. Los dos primeros pertenecen a IU, mientras que la tercera es la líder del Movimiento Sumar en Andalucía. El acuerdo de situar a la diputada sevillana del partido de Yolanda Díaz al frente de la candidatura en Cádiz ha provocado la protesta en el seno de IU gaditano, que lamenta no haber encabezado la lista de esta circunscripción en las elecciones andaluzas ni en las generales desde hace una década.

Sin embargo, de las tres formaciones que concurrirán bajo el nombre de Por Andalucía, IU sigue siendo la que mayor peso tenga en los primeros puestos de las ocho candidaturas. Aunque fuentes del partido han informado de que las negociaciones están en estos momentos a falta de su culminación y que la reunión de la mesa de los partidos definirá en los próximos días qué personas liderarán las listas, otras fuentes posicionan a un miembro de IU, Rafael Sánchez Rufo, como número uno por Granada. Salvo Huelva, cuya cabeza la encarnará probablemente Iniciativa del Pueblo Andaluz, y Cádiz, que liderará Gómez (Sumar), las demás circunscripciones llevarán en la vanguardia de sus listas a representantes de IU.

Podemos Andalucía se mantiene a la espera

Y todo esto sucede mientras sigue en el aire la integración de Podemos Andalucía en la coalición de los partidos de izquierda, un pacto que sí alcanzaron in extremis en las anteriores elecciones autonómicas de 2022. La incógnita se mantiene al menos dentro de la formación morada. Fuentes del partido que en España dirige Ione Belarra han asegurado que siguen a la espera de la respuesta de Por Andalucía a su propuesta de concurrir a las elecciones andaluzas repitiendo la "experiencia" de las extremeñas. En esa convocatoria electoral, celebrada hace tres semanas, formaron parte de una coalición con IU pero sin Sumar y lograron unos resultados históricos. Se antoja improbable en cualquier caso que el partido de Esperanza Gómez y Yolanda Díaz sea apartado de Por Andalucía y, por tanto, pueda reeditarse de un modo exacto la fórmula extremeña en las elecciones andaluzas.

Los candidatos andaluces de Podemos son públicos desde finales del pasado año, fecha en la que finalizaron las primarias. Este proceso de participación, en el que los militantes pudieron votar desde abril hasta el 28 de noviembre, la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía recayó en el parlamentario andaluz Juan Antonio Delgado. En los siguientes puestos de la lista están Alejandra Durán, Martina Velarde, Ángeles García, Marina Liberato, Micaela Jiménez, Dolores Montávez y Jesica Jiménez.