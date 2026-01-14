Prácticas de FP en la Unión Europea: plazo máximo, requisitos y cómo solicitar estas becas para el alumnado de Andalucía

La Junta de Andalucía ha vuelto a activar su programa de movilidad internacional para el alumnado andaluz. A través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha abierto el plazo para solicitar una de las 40 becas destinadas a la realización de prácticas en la Unión Europea durante el curso 2025/2026. Cada una de estas ayudas cuenta con una dotación máxima de 2.000 euros y está dirigida a los estudiantes de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño.

El objetivo de estas becas es facilitar la formación en puestos de trabajo fuera de España y fomentar el perfecccionamiento de un idioma extranjero. Las prácticas, reguladas desde 2011, tendrán una duración de ocho semanas y su gestión corresponderá a los centros educativos andaluces. Serán los encargados de canalizar unas cuantías orientadas a cubrir todos los gastos asociados a la estancia, siempre que se encuentren debidamente justificados.

Prácticas de FP en la UE: ¿hasta cuándo se pueden solicitar las becas?

El alumnado interesado en optar a una de estas becas podrá enviar su solicitud hasta el 30 de enero de 2026. En concreto, de acuerdo con la información que figura en el portal web de la Junta de Andalucía, se trata de "cuarenta estancias en la modalidad 'Gestión por parte del centro docente' para el alumnado que curse Formación Profesional Inicial y que desarrolle el módulo de formación en centros de trabajo durante el último trimestre del curso escolar".

Asimismo, la cuantía de la beca será entregada al alumno "una vez que haya regresado a España y justificado su estancia" a través de su centro, que "deberá contar con la autorización expresa de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente", según explica la Administración educativa, tal y como recoge Europa Press. La transferencia se realizará dentro de los pagos de gastos de funcionamiento previstos en los calendarios de la Consejería.

¿Cuáles son los requisitos para optar a las becas?

Para solicitar las becas, los alumnos de FP deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser miembro de una familia andaluza , considerándose como tal aquellas unidades familiares en las que todos sus miembros están empadronados en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

, considerándose como tal aquellas unidades familiares en las que todos sus miembros están empadronados en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tener cumplidos los 18 años de edad en la fecha de inicio del viaje.

en la fecha de inicio del viaje. Estar matriculado en un ciclo formativo de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño, siempre que sea en oferta presencial y completa de Andalucía.

No haber sido beneficiado de becas o ayudas convocadas con la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o Ente público o privado, nacional o internacional, durante el mismo curso.

Tener superados, en el momento de adjudicación de la estancia, los módulos profesionales que se cursan en el centro docente del ciclo formativo en el que se está escolarizado.

Tener conocimientos intermedios, equivalentes al menos al nivel B1 del Marco Europeo de referencia de Lenguas, del idioma oficial del país para el que se solicita la estancia; o, en su defecto, del inglés.

Tener la valoración de 'recomendable' en el informe de idoneidad.

No podrán acceder los estudiantes que cursen estos estudios en la modalidad de personas adultas.

¿Cómo solicitar las becas?

Si se reúnen los requisitos mencionados, los alumnos que quieran realizar sus prácticas en la Unión Europea podrán realizar el trámite correspondiente de manera presencial o electrónica. En el caso de optar por la vía presencial, el interesado tendrá dos opciones: acercarse a una de las Oficinas de asistencia en materia de registros de de cualquier Administración pública, para lo que será necesario solicitar cita previa, o a las de correos. Para realizar el trámite por la vía electrónica, deberá efectuarse en la dirección electrónica indicada en la fase correspondiente, informa la Junta de Andalucía.