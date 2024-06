Estas son las playas de Andalucía que puedes visitar con tu perro este verano

Los perros son un miembro más de la familia y cada vez más se unen a los planes veraniegos de sus humanos, con el aumento de los espacios, tanto públicos como privados (como hoteles, restaurantes o tiendas) en los que son bienvenidos.

Sin embargo, para los que busquen un plan de playa que incluya a estas mascotas es importante que conozcan a qué zonas de la costa pueden acceder. Esto se debe a que la Ley de Costas no prohíbe o permite expresamente su presencia en las playas, sino que la decisión recae en los diversos ayuntamientos, lo que hace que no todas las playas sea aceptada la presencia de animales, mientras que en unas pocas sí. Los ayuntamientos deben ser capaces de asegurar la salubridad de las zonas de baño, uno de los motivos por los que muchas playas para perros se encuentran en áreas no aptas para el baño.

En el caso de Andalucía, existen más de una quincena de playas a las que se puede acudir con perro, muchas en una misma provincia, aunque hay al menos una playa en todas las provincias costeras y en una de interior (algo que se debe tener también en cuenta de cara a la planificación veraniega).

Las playas para perros de Andalucía en 2024

En Andalucía hay un total de 16 playas que son aptas para acudir con los amigos peludos, muchas de ellas están en Málaga (en la provincia hay un 50% de las playas para perros de toda la comunidad autónoma), aunque en cada provincia con costa hay al menos una.

También son bienvenidos en algunas playas de interior, como informan desde páginas especializadas como RedCanina. Es el caso de la playa de Valdearenas, en la provincia de Córdoba, que se encuentra en el embalse de Iznájar, situado entre esta provincia, Málaga y Granada y siendo el lago más grande de Andalucía.