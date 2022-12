Consigue el Fire TV Cube de Amazon aprovechando más de un 30% de descuento

Ya inmersos en la semana de Navidad, han llegado esos días en los que realizamos muchas compras y no tenemos ningún control de nuestra cartera. Además, son fechas de salidas y celebraciones que aumentan todavía más los gastos. Para remediar esto, empresas como Amazon ponen a nuestra disposición la mayoría de sus catálogos con descuentos que nos ayudarán a ahorrar en estas fiestas. Por ejemplo, este Fire TV Cube que fabrica la propia marca Amazon cuenta con un 38% de descuento.

Se trata de un reproductor multimedia en streaming que podrás controlar mediante la voz a través de Alexa, disfrutando así de tus películas favoritas sin la necesidad de tener que levantarte a por el mando para cambiar de canal o de película.

El producto perfecto para controlar la televisión con tu voz. Con el Fire TV Cube te olvidarás del mando y te sumergirás en tus películas favoritas únicamente utilizando la voz. Independientemente del lugar de la habitación en el que estés, solamente tendrás que mencionar a Alexa para que cumpla con tus peticiones. También podrás pedirle que realice otras funciones como que te dé la previsión del tiempo, que configure los temporizadores y recordatorios, que trabaje incluso si la televisión está apagada y mucho más.

El Fire TV Cube dispone de ocho micrófonos para captar toda la información posible y poder escucharte desde cualquier dirección. De esta manera, regular el volumen o silenciar el televisor será más fácil. Incluye un mando por voz especial para aquellas ocasiones en las que no quieras hacer ningún ruido.

Comprar en Amazon por 74,99€(antes 119,99€).

Ver contenido en streaming en el Fire TV Cube es sencillo e intuitivo. Una vez que entres en el menú principal podrás acceder a tu contenido favorito. Desde múltiples servicios de streaming hasta una gran variedad de canales y aplicaciones que vienen incluidas en este dispositivo. Disfruta de tu contenido favorito de Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE Play, Movistar+, Disney+ y Apple TV. Además, podrás reproducir las noticias, los deportes y los programas que no hayas tenido tiempo de ver en cualquier momento.

El Fire TV Cube aprende continuamente con nuevas habilidades de Alexa y diferentes funcionalidades de voz: por ejemplo, puedes pedirle que te muestre minimizado el vídeo en directo de tus cámaras sin interrumpir el contenido que estás viendo.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Nos encontramos con uno de los mejores dispositivos de streaming, con unas cualidades muy buenas ,desde el procesador a la memoria RAM y el almacenamiento, es uno de los más aconsejados para instalar ciertas aplicaciones que nos harán pasar grandes tardes ..por ejemplo para ver IPTV , Kodi , Netflix , Disney incluso HBO".

"La calidad de imagen muy buena. Tengo también el firr TV Max y la diferencia en imagen no se nota, si he de decir que es más rápido a la hora. Por voz he instalado enchufes inteligentes y con Alexsa controlo encendidos y apagados por voz. Estoy muy contento con el firme TV".

