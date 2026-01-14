La moda del 'athleisure' seguirá presente en 2026 y estas zapatillas adidas demuestran por qué son un acierto

La moda del 'athleisure' lleva años con nosotros. Es decir, esa tendencia introduce la ropa deportiva en el día a día, ya sea a través de zapatillas, sudaderas o leggings. Y cada vez está más presente en nuestros looks, porque la moda actual prioriza lo cómodo y lo práctico frente a siluetas más recargadas o poco naturales.

Y como este 2026 se va a seguir llevando el 'athleisure' (aunque de otra manera), todas tenemos que tener en nuestro fondo de armario las zapatillas que nunca pasarán de moda. Las reinas indiscutibles de esta tendencia son las zapatillas adidas Samba, ahora con un 20% en las rebajas de El Corte Inglés. Si todavía no las tienes, es la excusa perfecta para ficharlas más baratas que de costumbre.

Lo más destacado de estas zapatillas

Diseño atemporal que no depende de modas y que podrás llevar siempre.

Materiales resistentes pensados para el uso diario.

Perfil bajo que estiliza y combina muy bien con cualquier look.

Suela de goma con buen agarre y mayor sensación de estabilidad.

Comprar en El Corte Inglés por ( 119,99 ) 95,95€

Un icono urbano que funcionará igual de bien en 2026

Adidas Samba

Las adidas Samba son unas zapatillas que hemos visto hasta la saciedad y que tienes disponibles en casi todos los colores que imagines. De hecho, tienen todo lo que le podemos pedir a un calzado deportivo y casual a la vez, como es una silueta reconocible, discreta y fácil de integrar en el día a día.

Al tener piel y ante, visten más que otras zapatillas deportivas, así que las puedes combinar igual de bien con jeans o con pantalones chinos sin robar protagonismo al resto del look. Las 'quemarás' tanto que querrás llevarlas a la oficina, a tus planes más elegantes, a tus viajes...

¿Qué es el 'athleisure' y cómo se va a comportar en 2026?

El 'ahtleisure' es esa mezcla entre ropa deportiva y casual que llevamos ya varios años viendo en la calle. Los expertos advierten de un cambio para este 2026, pero no significa que la tendencia vaya a desaparecer, simplemente va a evolucionar.

Las zapatillas con un carácter deportivo muy fuerte van a ceder espacio a otras más minimalistas y sencillas, como las adidas Samba. Nosotros, como consumidores, vamos a seguir valorando la comodidad por encima de todo, pero con un punto más de diseño y versatilidad. Así que no hay calzado que encaje mejor que este.

Comprar en El Corte Inglés por ( 119,99 ) 95,95€

Hay compras que son un capricho (y ojo, están bien), pero otras son muy lógicas y crean tu fondo de armario. Además, unas zapatillas de buena calidad y fáciles de combinar, como las adidas Samba, son una inversión que te durará todos los años que quieras. ¡Aprovecha que ahora están rebajadas!