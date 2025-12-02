Despido restaurativo: qué es y cómo podría afectar a los trabajadores esta medida contra los despidos injustos

El pasado mes de septiembre, un error durante una votación en el Congreso de los Diputados provocó que saliera adelante una Proposición No de Ley (PNL) relativa a los despidos improcedentes. Se trata de un asunto que ya había reclamado previamente el Consejo de Europa en favor del conocido como despido restaurativo; y el Gobierno ya se ha comprometido a cambiar la normativa. Pero ¿qué significa exactamente?

Actualmente, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores esteblece que, en el supuesto de que se declare la improcedencia, "el empresario, en el plazo de cinco días desde la confirmación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades". Teniendo esto en cuenta, la Unión Europea considera que despedir en España sale demasiado barato.

¿Qué es el despido restaurativo?

A través del Consejo de Europa y del Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR), el bloque comunitario pretende adaptar esta realidad al artículo 24 de la Carta Social Europea, según el cual "todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido". De esta forma, surge el sistema 'restaurativo', una figura que podría generar diferencias de protección entre empleados, teniendo en cuenta su lugar de residencia y las circunstancias personales de cada uno.

En este punto, es preciso recordar que un despido improcedente se produce cuando cesa el contrato de trabajo sin causa justificada legalmente o cuando no se cumplen los requisitos establecidos por ley para ello. Si bien la reforma laboral de 2022 no modificó las tablas sobre las que se calculan las indemnizaciones, el Ejecutivo se propone ahora introducir el concepto de despido restaurativo.

Esto implica que dos empleados en una misma situación de despido podrían recibir indemnizaciones diferentes, en función de sus circunstancias personales. Por primera vez, se valoran factores como la edad, el sexo, el estado civil, el lugar de residencia o cualquier otro elemento que pueda marcar una notable diferencia sobre lo que supone perder el trabajo. La idea es que, por ejemplo, no es lo mismo quedarse sin empleo a los 25 que a los 60 años. Entonces, de seguir adelante con esta propuesta, el segundo cobraría una cuantía mayor de manera compensatoria.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre los despidos?

Por el momento, el Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 55 que "el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efecto". Además, "por convenio colectivo podrán establecerse otras exigencias formales". En cualquier caso, podrá declararse procedente, improcedente o nulo. Así, en el primero de estos casos deberá "quedar acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación". De lo contrario, "será improcedente".

Finalmente, también podría ser nulo, si está motivado por "causas de discriminación prohibidas en la Constitución Española o en la ley"; o bien, si se producen "con violación de derechos fundamentales y libertades púlicas de la persona trabajadora". Este tipo de despido tendrá como efecto la readmisión inmediata del empleado, "con abono de los salarios dejados de percibir".